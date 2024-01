RN alcança 10ª colocação na participação de estudantes da rede pública no ENEM, diz Governo

O Rio Grande do Norte celebra uma conquista significativa no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2023. Segundo os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o estado ficou na 10ª colocação nacional em termos de participação de estudantes da rede pública.

De acordo com o Governo do RN, dados divulgados pelo Ministério da Educação, na última terça-feira (16), durante entrevista coletiva realizada em Brasília, 56% dos concluintes do ensino médio da rede pública no RN participaram do ENEM, superando a média nacional de 46,7%. Essa adesão, de acordo com o Governo do RN, evidencia o comprometimento dos estudantes potiguares e a relevância atribuída ao exame como porta de entrada para instituições de ensino superior. Ao considerar a participação de estudantes de ambas as redes de ensino, público e privado, a média geral do estado atinge 60,8%.

A secretária de Educação do RN, professora Socorro Batista expressou sua satisfação com os resultados, destacando os esforços contínuos para promover a equidade no acesso à educação. “Estamos trabalhando incansavelmente para garantir que todos os estudantes, tenham a oportunidade de participar do ENEM e buscar seus sonhos de vida, como o ingresso em uma universidade”, afirmou Batista.

De acordo com o Governo do RN, o êxito do RN na participação do ENEM 2023 não apenas evidencia o compromisso dos estudantes, mas também destaca o papel crucial dos educadores, gestores e políticas educacionais na construção de uma base sólida para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos jovens potiguares.