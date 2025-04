RN alcança 100% de adesão ao Programa Saúde na Escola

O Rio Grande do Norte alcançou mais uma vez a adesão completa dos municípios ao Programa Saúde na Escola (PSE). A iniciativa é articulada pelas secretarias de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da Educação (SEEC) e visa desenvolver ações de promoção da saúde e prevenção de doenças com os estudantes de escolas públicas, em articulação e planejamento conjunto das equipes de atenção primária à saúde e dos profissionais da educação básica pública.

A expectativa é de que o programa beneficie mais de 530 mil alunos nos 167 municípios potiguares. “O Programa Saúde na Escola é uma importante estratégia para a promoção da saúde e a prevenção de doenças e agravos. A participação de todos os municípios é uma oportunidade de sistematizar o cuidado no território. Parabenizamos a todos pelo empenho em realizar a adesão e reforçamos a importância da execução das ações, como a campanha de vacinação que já foi aberta oficialmente no início deste mês”, destacou o secretário de Estado da Saúde Pública, Alexandre Motta.

O Programa Saúde na Escola foi criado em 2007, em uma parceria entre os ministérios da Saúde e da Educação. A adesão é feita pelas secretarias municipais de saúde e de educação junto aos ministérios e acontece a cada dois anos. Desde 2013, todos os municípios do Rio Grande do Norte vem fazendo a pactuação. Para o ciclo 2025-2026 estão contempladas 2.449 escolas. “A adesão de 100% dos municípios do Rio Grande do Norte ao Programa Saúde na Escola reafirma o compromisso coletivo com o bem-estar e o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Acreditamos que cuidar da saúde é também uma forma de fortalecer o processo de ensino e aprendizagem. Parcerias como essa, entre Educação e Saúde, são fundamentais para construirmos ambientes escolares mais seguros, saudáveis e acolhedores. Parabenizo todas as gestões municipais pelo compromisso com essa agenda tão essencial”, apontou Socorro Batista, secretária de Educação do RN.

De acordo com Aparecida Silva, coordenadora do Programa Saúde na Escola na Sesap, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do RN e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação desempenharam papel importante no apoio para que os municípios cumprissem o prazo da adesão. “A articulação intersetorial entre saúde e educação, mais especificamente entre as escolas e as unidades básicas de saúde, é fundamental para a educação em saúde e para adoção de comportamentos saudáveis, contribuindo para o desenvolvimento integral dos estudantes”, completou ela.

Com a adesão, o município recebe recursos para custear as atividades relacionadas às quatorze ações que deverão ser realizadas em cada ano do ciclo, sendo elas: saúde ambiental; promoção da atividade física; alimentação saudável e prevenção da obesidade; promoção da cultura de paz e direitos humanos; prevenção das violências e dos acidentes; prevenção de doenças negligenciadas; verificação da situação vacinal; saúde sexual e reprodutiva e prevenção do HIV/IST; prevenção ao uso de álcool, tabaco, e outras drogas; saúde bucal; saúde auditiva; saúde ocular; prevenção à Covid-19 nas escolas e saúde mental.