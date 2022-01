RN adia volta às aulas na rede estadual de educação

A Secretaria de Estado da Educação, da Cultura do Esporte e do Lazer do RN (SEEC-RN) comunicou nesta segunda-feira (31) que decidiu adiar em uma semana a volta às aulas na rede pública estadual. O retorno das aulas nas escolas estaduais era previsto para a próxima segunda-feira (7).

A nova previsão é que as aulas sejam retomadas no dia 14 de fevereiro.

De acordo com o governo estadual, o adiamento foi motivado pelos casos de adoecimento dos servidores da secretaria, das diretorias regionais e das escolas. Segundo a pasta, são mais de 2,8 mil funcionários afastados, atualmente.

“Conforme levantamento realizado estão afastados do serviço, atualmente, 131 servidores nas DIRECs, 19 servidores nas DRAEs e 2.737 servidores nas escolas das diversas circunscrições regionais, com quadros de síndrome gripal ou de Covid-19”, afirmou a pasta.

Segundo o governo, também foi adiada a Jornada Pedagógica vai acontecer da próxima segunda-feira (7) ao dia 11 de fevereiro.

A pasta informou que vai reordenar o calendário letivo 2022 oficialmente em nova portaria que ainda será publicada no Diário Oficial Estadual.

“O número elevado de servidores em situação de adoecimento, em especial nos setores de planejamento e preparação das atividades administrativas e pedagógicas, comprometeu a execução dessas atividades, impossibilitando seu início nas datas anteriormente previstas. Desejamos saúde e o pronto restabelecimento a todas as equipes, para que possamos dar início ao trabalho com os estudantes potiguares”, informou a pasta, em nota.

G1 RN