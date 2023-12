RN abre matrículas na rede pública para ensino médio em tempo integral e educação profissional nesta quinta (21); confira prazos

O prazo para a realização de matrículas dos alunos de Ensino Médio em tempo integral e educação profissional na rede estadual para o ano letivo de 2024 começou nesta quinta (21). As solicitações podem ser feitas em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

De forma online, o processo é feito pelo Sistema Integrado de Gestão da Educação (SIGEduc) da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (Seec). Para os pais ou responsáveis que não tem acesso ao serviço online, podem procurar a escola mais próxima para fazer a matrícula.

Os estudantes que já fazem parte da rede estadual, mas desejam ampliar o ensino, podem se inscrever para o Ensino Médio integral, no período de 21 de dezembro de 2023 a 15 de janeiro de 2024.

Para os estudantes que estão cursando o ensino regular, ensino profissional e o integral, e desejam continuar, as matrículas serão renovadas nas próprias escolas. Para os novos estudantes da rede estadual, as matrículas começam em 15 de fevereiro de 2024.

A divulgação das vagas para o Ensino Médio Integral será feita em três chamadas distintas, a medida em que as vagas serão preenchidas. No dia 26 de janeiro, a Seec divulga a 1ª chamada. Caso todas as vagas não sejam preenchidas, a 2ª chamada será feita em 2 de fevereiro. Se ainda houver vagas, em 9 de fevereiro será a 3ª chamada.

Por g1 RN

13/12/2023 15h38 Atualizado há uma hora

Sala de aula escola pública do RN Escola Estadual Duque de Caxias Rio Grande do Norte do Norte cadeiras Macau RN — Foto: Elisa Elsie/Governo do RN

Para os estudantes que buscam transferências entre escolas da rede estadual, as vagas serão divulgadas em 7 de fevereiro.

Neste período, para auxiliar pais, responsáveis e estudantes no processo de matrícula, as diretorias regionais e profissionais que atuam na Seec estarão disponíveis na sede da secretaria para tirar dúvidas.

Até outubro de 2024, qualquer estudante pode solicitar matrícula pelo SIGEduc para o ano em vigência. Após a solicitação, o responsável deverá comparecer à escola em até três dias úteis para entregar os documentos necessários.

Educação Profissional

No período que se inicia no dia 21 de dezembro, estão inseridas matrículas nos cursos técnicos oferecidos em 72 instituições da rede estadual, entre escolas e centros de ensino em todas as regiões do Rio Grande do Norte.

Atualmente são ofertados 17 cursos técnicos integrados pela rede estadual de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), entre elas: Administração, Informática, Segurança do Trabalho, Meio Ambiente, Manutenção e Suporte em Informática, Edificações, Sistemas de Energia Renovável, Agroecologia, Nutrição e Dietética, Eletrotécnica, Guia de Turismo, Mineração, Alimentos, Redes de Computadores, Vestuário, Logística, e Planejamento e Controle de Produção.

Os cursos técnicos oferecem formação integrada, com efetiva inserção no mercado de trabalho.

Cronograma

Ensino Médio Integral – Solicitação de Vagas

De 21 de dezembro de 2023 até 15 de janeiro de 2024: Período para solicitação de vagas para novos estudantes do ensino médio integral.

Ensino Médio Integral – Divulgação das Vagas Concedidas

26 de Janeiro de 2024 (1ª Chamada)

2 de Fevereiro de 2024 (2ª Chamada)

9 de Fevereiro de 2024 (3ª Chamada):

Transferência – Divulgação das Vagas Concedidas

Dia 7 de Fevereiro de 2024

Novos Estudantes – Solicitação de Vagas

De 15 de fevereiro de 2024 até 10 de outu

bro de 2024