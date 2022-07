Rio São Francisco já perdeu 50% da superfície de água natural, alerta Mapbiomas

Ele também ressalta que os conflitos do hidronegócio tem impacto na bacia. “A gente também percebe que é algo que vem se reproduzindo é o conflito do uso de água. Isso a gente vê claramente no trecho dos perímetros irrigados do São Francisco, principalmente na região de Petrolina, Juazeiro e adjacências onde nós percebemos que esse processo é mais acentuado”, aponta.

Washington analisa também como a transposição afeta os recursos hídricos. “Cabe também registrar que nós temos eixos da transposição que já estão ativos e isso significa uma fuga de água que inicialmente foi calculada; mas numa situação onde não se esperava que você tivesse redução dos recursos hídricos. As obras da transposição do Rio São Francisco iniciaram em 2007 visando a construção de 720 mil metros de canais para transferência de 1 a 3% das águas do rio”, afirma o coordenador da equipe Caatinga no Mapbiomas.

O bioma e as mudanças climáticas

Com esse projeto, muitas famílias foram beneficiadas com as águas do São Francisco, mas, de acordo com Washington, sem a devida revitalização do Rio, além da vida das pessoas, o bioma Caatinga também está em perigo e as mudanças climáticas causadas pela perda da vegetação podem ficar ainda mais agressivas no semiárido.

“A bacia São Francisco está em 3 biomas: além da Caatinga, Cerrado, tem também a Mata Atlântica. As projeções, a partir desse cenário, que são feitas por diversos estudiosos, principalmente lá do IPCC (Painel Intergovernamental), é de um aprofundamento dessas condições climáticas; elas se tornariam mais extremas [no Semiárido]. Então, seria um cenário de maior risco para os recursos hídricos, eles estariam mais comprometidos numa situação dessas de aumento de temperatura e de tendências”, destaca.

As mudanças climáticas e a fauna do rio

Devido aos impactos, espécies como os peixes matrinxã e pirá são consideradas extintas em partes da Bacia do São Francisco. Sérgio Xavier, coordenador do Projeto Hidrosinergia, do Centro Brasil no Clima, que está desenvolvendo o laboratório de economia regenerativa do São Francisco, apresenta ações que podem ajudar a reduzir a perda de água.

“Outra ação fundamental é o reflorestamento, recompor áreas degradadas, não só no bioma da Caatinga, do Cerrado, mas é importante também recompor a Amazônia. O Rio São Francisco é formado por chuvas que vêm da Amazônia, de outras regiões do Brasil, esses ciclos são todos interligados, portanto, zerar desmatamento, recuperar, replantar, reflorestar é outra ação fundamental nesse processo”, destaca o coordenador do projeto, que analisa o impacto dos agrotóxicos no rio e na Caatinga.

O uso de agrotóxicos

“Além disso, tem áreas no rio com assoreamento, com uso de agrotóxicos que vão para o rio em áreas que são hoje de agricultura, que estão na borda do rio, que estão juntos dos afluentes e acabam carregando um conjunto de venenos que são usados para combater pragas. Enfim, os famosos agrotóxicos, isso é também outro desafio. É um conjunto de ações que estão previstas no plano de revitalização e precisam ser implementadas. A ideia é criar uma economia na bacia do São Francisco que seja regeneradora dessas riquezas naturais e não o contrário, como é hoje”, conclui o coordenador.