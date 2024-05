Rio Grande do Sul tem alertas para deslizamentos e chuvas intensas neste domingo

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres) emitiu alerta de risco alto para deslizamentos nas regiões Noroeste, Centro-Ocidental, Nordeste, Sudeste, Sudoeste Rio-Grandense e Metropolitana de Porto Alegre, com atenção especial à Serra Gaúcha.

Já segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há riscos de chuvas intensas nas regiões citadas acima, além de um grande perigo para acumulados de chuvas, com chuva superior a 60 milímetros por hora ou acima de 100 milímetros por dia. O alerta é válido até às 18h deste domingo (12).

Mais de 2,15 milhões de pessoas afetadas no estado, de acordo com o balanço mais atualizado, divulgado pela Defesa Civil na tarde deste sábado (11). Isso equivale a cerca de um quinto de toda a população gaúcha.

O Estado enfrenta sua maior catástrofe da história, na qual 136 pessoas morreram e outras 125 estão desaparecidas, segundo números atualizados neste sábado. Outras 537 mil pessoas estão desalojadas e 806 estão feridos. Desde o início das operações de socorro, já foram resgatadas mais de 74,1 mil pessoas e 10,3 mil animais.

Como fica a previsão do tempo?

Segundo o Climatempo, uma nova área de baixa pressão vai manter as instabilidades em áreas do RS. O tempo fica encoberto e há previsão de temporais para todo o Estado.

Entre os alertas, estão:

Perigo extremo por chuva excessiva (mais de 100 milímetros) e ventania de mais de 90km/h no litoral norte do RS, serra gaúcha e noroeste do Estado.

Perigo por chuva muito volumosa (mais de 50 milímetros) e ventania de mais de 90km/h em Porto Alegre, áreas centrais do RS e Norte do Estado.

Além de atenção para fortes pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de 51 a 70 km/h na fronteira oeste e na região da Campanha gaúcha.

Fonte O SUL