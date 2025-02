Rio Grande do Norte tem sua primeira raça de ovinos reconhecida

Uma boa notícia para os criadores de ovinos do Rio Grande do Norte. Após estudos realizados por uma equipe de zootecnistas, a raça potiguar Soinga foi oficialmente registrada no Ministério de Agricultura e Pecuária (Mapa), em portaria publicada na última quarta-feira (29).

Os estudos foram financiados por emenda parlamentar do então deputado Betinho Rosado, executada pelo Governo do RN, via Secretaria de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape/RN), em parceria com o Mapa, no valor de R$ 100 mil. As zootecnistas Ana Luiza Guerreiro e Karoline Batista de Paiva Lopes foram as responsáveis pelo estudo e autoras do relatório técnico que serviu de arcabouço para o registro do ministério.

Agora, ficará na responsabilidade da Associação Brasileira de Criadores de Ovinos (Arco) o registro genealógico da raça, garantindo a sua pureza e qualidade genética.

O titular da Sape/RN, Guilherme Saldanha, celebrou a conquista e destacou as características do animal. “A raça Soinga tem traços que favorecem a sua criação no clima semiárido. É um animal resistente, com características maternas importantes e excelente para produção de carne. Esse reconhecimento é muito importante para dar ainda mais visibilidade a este rebanho”, declarou.

Para o criador da raça e presidente da Associação Brasileira de Criadores Soinga, Edvandro Moura, o reconhecimento do Mapa é uma forma de valorizar o rebanho. “Desde a sua criação, a raça Soinga tem se destacado no mercado de ovinocultura e ultrapassado as barreiras do RN. Com a sua oficialização, acredito que os ganhos de quem trabalha com o rebanho serão consideráveis”, afirmou.

Raça Soinga

A Soinga foi criada pelo médico veterinário José Paz de Melo, a partir do cruzamento entre as raças Morada Nova, Bergamácia Brasileira e Somalis Brasileira. Atualmente, registros do último censo realizado com o rebanho apontam que a raça possui mais de 4.000 animais no RN.

É uma raça de médio porte, resistente, fértil e com boa produção de carne. Sua carne é marmorizada, considerada bastante saborosa e pode ser preparada de diversas formas.