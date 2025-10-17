Rio Grande do Norte tem o maior crescimento no Top 10 do Brasil em turistas internacionais

Relatório sobre tendências de viagens, fruto de uma parceria estratégica entre a ABAV, Embratur e Amadeus (ForwardKeys), mostra que o Rio Grande do Norte é destaque no ranking de estados que mais recebeu turistas internacionais em 2025, integrando o top 10, que é formado por Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina , Bahia, Pernambuco, Ceará, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Distrito Federal.

Segundo o relatório, que analisou dados de janeiro a setembro de 2025, os principais impulsionadores do crescimento do Brasil no turismo internacional são destinos como Rio Grande do Norte (+69%), Santa Catarina (+60%), Pernambuco (+59%) e Rio Grande do Sul (+50%).

“O Brasil vive um momento histórico no turismo internacional, ultrapassando de forma inédita a marca de 7 milhões de visitantes estrangeiros, ainda em setembro, e o Rio Grande do Norte está junto nisso. Esses números são símbolo de um trabalho de promoção assertivo, com estratégias fundamentadas em dados e inteligência de mercado, além do reposicionamento estratégico de destino do ponto de vista de marca. Hoje, mostramos o Rio Grande do Norte como o destino verde que é, com belas praias, mas também e principalmente, como um destino que proporciona experiências autênticas e conexão emocional com o viajante. Somos um destino que acolhe.”, explica Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur.

Ainda de acordo com o relatório da ABAV, Embratur e Amadeus, o verão confirmou a força do Brasil como destino internacional e que o Nordeste tem crescido nesse mercado, com um fluxo cada vez mais distribuído e fortalecido na região. Na análise dos destinos escolhidos pelo turista internacional em viagens de retorno com uma ou mais noites entre janeiro e setembro, o Rio Grande do Norte aparece com um crescimento de 69%.

O relatório também avalia as perspectivas para o quarto trimestre (de outubro a dezembro) e os dados indicam a continuidade do bom desempenho observado ao longo de 2025, com crescimento esperado de +12% em comparação com o ano passado. Nesse quesito, o Rio Grande do Norte sobe para o 7º melhor desempenho do Brasil, com uma projeção de crescimento de 9%.

Para Raoni Fernandes, essa projeção aponta para uma alta temporada recorde. “Para mim, esse é o melhor dado, pois aponta futuro, que é o que nos interessa agora, fechar 2025 bem e fazer de 2026 o ano do Rio Grande do Norte. Esses números não incluem ainda os novos voos diários da JetSmart, que começam 30 de Dezembro. A próxima alta temporada tem tudo para ser uma das melhores da história.”