Rio Grande do Norte tem 29 projetos finalistas na FEBRACE 2021

A 19ª edição da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia (FEBRACE), que acontece entre 15 de 26 de março, terá 345 projetos finalistas em exposição na Plataforma FEBRACE Virtual, por onde também serão transmitidas palestras e lives com especialistas e autoridades. Os projetos foram desenvolvidos por 716 estudantes de 295 escolas do ensino fundamental, médio e técnico de todo o País, com a participação de 482 professores, que atuaram como orientadores dos projetos. No total, foram cerca de 1.250 projetos inscritos, submetidos por mais de 4 mil estudantes, diretamente ou por meio de uma das 75 feiras afiliadas. Os projetos finalistas serão julgados e premiados pela criatividade e rigor científico. A cerimônia de premiação será no dia 27/3 com transmissão pelo Youtube.

“O número significativo de projetos inscritos nesta edição – atípica por causa da pandemia – mostra a importância da FEBRACE como uma iniciativa capaz de estimular o interesse dos jovens pela área científica”, destaca a coordenadora geral da mostra, Roseli de Deus Lopes, professora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP). “Os estudantes tiveram de superar as diversas dificuldades causadas pela pandemia para concluir seus projetos, sem que isso afetasse a qualidade dos trabalhos”, acrescenta.



Plataforma Virtual – Segundo ela, a Plataforma Virtual deste ano está muito mais atraente e interativa. No hall de entrada, os visitantes poderão acessar, em um mesmo espaço, todas as atividades da FEBRACE. Poderão assistir palestras e lives; visitar a mostra dos projetos, votar no preferido e deixar comentários; conhecer os estandes dos patrocinadores e até tirar foto para guardar de recordação.

Um dos destaques da programação é a live Educação, Ciência e Inovação: os desafios deste século, no dia 16/3, das 16 às 17 horas, com a participação de representantes do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Na edição anterior, a FEBRACE foi organizada para ser realizada presencialmente, em um centro de convenções, na Capital Paulista. Com início da pandemia, o evento teve que ser reformulado para o formato online, mas as regras se mantiveram iguais desde então. Os projetos continuam a ser julgados com o mesmo rigor por professores universitários e especialistas, que fazem a avaliação a distância, em teleconferências fechadas. Os autores dos melhores projetos, nas diversas categorias, ganham troféus, medalhas, bolsas e estágios, num total aproximado de 300 prêmios e oportunidades no Brasil e no exterior. Também são selecionados nove projetos para concorrer na Regeneron ISEF 2021 – a maior feira internacional do gênero, que ocorrerá de 16 a 21 de maio.

Serviço:

Conheça os finalistas no site da FEBRACE

Visite a FEBRACE pela Plataforma Virtual (15 a 26/3)

Acompanhe a cerimônia de premiação pelo Youtube da FEBRACE (27/3, a partir das 15h)

Sobre a FEBRACE:

Promovida anualmente pela Escola Poliécnica da USP e realizada pelo Laboratório de Sistemas Integráveis Tecnológico- LSI-TEC, a FEBRACE é a maior feira brasileira pré-universitária de Ciências e Engenharia em abrangência e visibilidade. Seu objetivo é estimular a cultura científica, a inovação e o empreendedorismo na educação básica e técnica, despertando novas vocações nessas áreas e induzindo práticas pedagógicas inovadoras nas escolas. Esta edição tem o patrocínio da Samsung, Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil, Petrobras, e apoio institucional do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).