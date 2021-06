Rio Grande do Norte recebeu 67 mil doses de vacina nesta quarta-feira (30)

O Estado do Rio Grande do Norte recebeu nesta quarta-feira (30) 67 mil doses do imunizante AstraZeneca previstas pelo Ministério da Saúde. A confirmação veio por meio das redes sociais da governadora Fátima Bezerra que também anunciou a chegada nesta quinta-feira (01) de um novo lote com mais 17.550 doses de Pfizer e sua distribuição aos municípios pela Unicat.

Fátima já havia anunciado a chegada das vacinas na tarde de ontem e confirmou hoje pela manhã.