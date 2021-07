Rio Grande do Norte recebe 40.110 novas doses de Pfizer e Coronavac/Butantan nesta quinta (08)

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) prevê a chegada, ao longo desta quinta-feira (08), de dois carregamentos de vacinas contra a Covid-19 que vão reforçar a campanha de imunização no Rio Grande do Norte. Se confirmada a chegada de um lote às 21h, ao todo serão 40.110 novas doses de vacinas.

Chegaram ao Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante nesta tarde 26.910 doses da Pfizer. Outras 13.200 da Coronavac/Butantan, estão previstas para chegar por volta das 21h para imunização de trabalhadores da indústria e da limpeza, além do escalonamento por idade feito de acordo com cada município.

A equipe da Unidade Central de Agentes Terapêuticos (Unicat) tem trabalhado ao longo do dia para processar o carregamento e agilizar a distribuição das doses ainda nesta sexta-feira (09), garantindo a continuidade do processo de vacinação em todo o RN.

Devido à quantidade baixa de doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde, a Câmara Técnica de Vacinação deliberou que todo o carregamento será entregue aos municípios, sem a separação da reserva técnica desta vez.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, o carregamento de Pfizer é todo voltado à primeira dose, atendendo públicos prioritários e escalonamento por idade. A divisão persiste para o lote de Coronavac/Butantan, com a diferença de que a carga já é planejada para a 1ª e a 2ª dose.

Seguindo a pactuação com os municípios, a Sesap guardará o lote de 2ª doses até a proximidade do 28º dia após a aplicação da dose inicial, quando as vacinas serão então encaminhadas às gestões locais.