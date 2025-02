Rio Grande do Norte lança coleção Ciranda Potiguar para fortalecer o ensino fundamental na rede pública

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e do Lazer (SEEC), e a União dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime-RN), lançaram, no início da noite de hoje (11), a coleção de materiais didáticos complementares intitulada “Ciranda Potiguar”, voltada para os anos iniciais do Ensino Fundamental. A iniciativa faz parte de um esforço coletivo para fortalecer a alfabetização das crianças potiguares, promovendo uma experiência de ensino alinhada à cultura local.

Os cadernos abrangem os estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e foram desenvolvidos a partir de uma construção colaborativa com a coordenação e autoria de professoras da rede municipal, da rede estadual e do NEI/CAP/UFRN com a edição técnica da Fundação Getulio Vargas (FGV).