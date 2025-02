Rio Grande do Norte fortalece parcerias no setor aéreo no Routes Américas

Na edição da Routes Américas 2025, a Emprotur, em parceria com a Zurich Airport Brasil, reforçará as oportunidades de ampliação da conectividade aérea do Rio Grande do Norte, destacando o potencial turístico do destino e sua capacidade de receber novos voos nacionais e internacionais. Este ano o evento acontece de 10 a 12, em Nassau, Bahamas.

“Eventos como o Routes Américas são fundamentais para o fortalecimento da malha aérea do Rio Grande do Norte. Ter a oportunidade de dialogar diretamente com os profissionais das companhias aéreas nos permite apresentar os diferenciais do nosso destino e impulsionar novas oportunidades de mercado”, destaca Raoni Fernandes, diretor-presidente da Emprotur.

A delegação potiguar participará de reuniões estratégicas, rodadas de negócios e painéis com insights exclusivos sobre tendências e oportunidades no setor aéreo. A presença do Rio Grande do Norte no Routes Américas 2025 reafirma o compromisso do estado em fortalecer sua conectividade e atrair mais voos.

Com a participação de companhias aéreas, aeroportos e destinos turísticos, o encontro oferece uma plataforma estratégica para discutir a ampliação da conectividade aérea e fortalecer a malha de voos que impactam diretamente o turismo potiguar.