Rio Grande do Norte envia mais de 21 mil doses de vacina contra Covid-19 para os municípios

Novas doses da vacina Coronavac começaram a ser distribuídas pelo governo do Rio Grande do Norte, nesta sexta-feira (12). Ao todo, serão 21.270 doses da vacina divididas entre todos os municípios do estado, para o atendimento parcial do grupo de pessoas de 75 a 79 anos, com a primeira dose. Além disso, também será enviada a segunda dose, para o público de 80 anos a 84 anos – o que corresponde a 9.220 doses.

Desta forma, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) sugere que os municípios adotem o seguinte cronograma, de acordo com o nível de prioridade de vacinação: pessoas com 80 a 84 anos, entre o dia 08 e 16 deste mês e pessoas com 75 a 79 anos, a partir do dia 15. A Secretaria orienta que os municípios busquem estratégias para ampliar o acesso para esses públicos, e só seguir para a próxima faixa etária quando concluída a vacinação de todos os idosos da faixa etária em questão.

