Rio Grande do Norte é destaque no Salão Nacional do Turismo, em Brasília

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur/RN), e Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur-RN), participa do Salão Nacional do Turismo, em Brasília (DF), na Arena BRB Mané Garrincha, desta sexta-feira a 17 de dezembro. O evento é realizado pelo Ministério do Turismo (MTur) e deve receber cerca 100 mil visitantes, apresentando os principais atrativos turísticos do país.

De acordo com a secretária da Setur-RN, Solange Portela, por ser o destaque do Programa de Regionalização do Turismo (PRT), o evento é a vitrine do setor, tanto para o trade, quanto para o público final, que é o foco principal do Salão.

“O retorno do Salão Turismo é bem significativo para a interiorização do turismo, uma vez que as primeiras edições foram quando o PRT começou, então é momento de mostrar os avanços das regiões turísticas, ocasião que a maioria das 11 Instâncias de Governança Regionais potiguares estão formalizadas e poderão apresentar seus segmentos, além da gastronomia e artesanato”, destaca.

A secretária ressalta ainda que a Setur-RN está entre os finalistas do Prêmio Nacional na categoria Formação e Inserção Produtiva de Pessoas no Turismo, com a iniciativa Cursos de Capacitação de Fortalecimento para Atores da Atividade Turística.

A Emprotur-RN apresenta para o público presente, que inclui empresas, agentes de viagens, operadores de turismo, pesquisadores, entre outros, o destino RN com os segmentos de sol e mar, natureza e cultura. Além do segmento tendências, no qual será representado pelo Seridó Geoparque Mundial da Unesco, reforçando o compromisso do estado em promover um turismo consciente voltado para a sustentabilidade.

O Salão Nacional do Turismo – Conheça o Brasil é uma iniciativa que leva os segmentos turísticos de diferentes nichos das 27 unidades federativas do Brasil para a divulgação dos destinos e seus principais roteiros durante os três dias de evento. Este ano, acontece a 3ª edição do Prêmio Nacional do Turismo, o Rio Grande do Norte está concorrendo.

“Estar presente no Salão Nacional do Turismo levando o Rio Grande do Norte até o mercado nacional só mostra o trabalho feito com compromisso e dedicação ao longo do ano para promover e aumentar o fluxo de turismo no estado”, destaca a Diretora Vice-Presidente da Emprotur-RN, Molga Freire.

Durante o Salão do Turismo acontecerá o 2° Seminário do PRT+Integrado voltado aos interlocutores estaduais e regionais do programa de regionalização, oportunidade dos representantes das Instâncias de Governança Regionais – IGRs estreitarem relacionamento com a equipe do MTur.

Municípios participantes

Para representar os segmentos turísticos, algumas IGRs potiguar estarão presentes sendo representadas pelos municípios participantes: Natal, Currais Novos, Timbaúba dos Batistas, Angicos, Felipe Guerra, Lajes Pintadas, Nísia Floresta, José da Penha, Mossoró, São Miguel do Gostoso e Galinhos.