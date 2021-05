Rio Grande do Norte deverá receber 7.020 doses da vacina da Pfizer para aplicação da 1ª dose

O Ministério da Saúde (MS) vai iniciar nesta segunda-feira (03) a distribuição das vacinas contra Covid-19 da Pfizer/BioNTech. Ao todo, estados e o Distrito Federal receberão 499.590 vacinas referentes à primeira dose que deverá ser aplicado em duas doses.

O Rio Grande do Norte deverá receber 7.020 doses do imunizante que deve ser aplicado com um intervalo de doze semanas (três meses), segundo recomendação do próprio ministério.

“Esta recomendação considerou que a vacinação do maior número possível de pessoas com a primeira dose traria maiores benefícios do ponto de vista de saúde pública, considerando a necessidade de uma resposta rápida frente a pandemia de Covid-19”, informa.

Segundo o MS, a vacina será destinada nesta primeira fase para pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente. Estados e municípios, no entanto, têm autonomia para adotar suas próprias estratégias.

A vacina Pfizer/BioNTech precisa ser armazenada em temperatura entre -25°C e -15°C por, no máximo, 14 dias. Ao chegarem às salas de vacinação, as doses devem ser mantidas a uma temperatura que varia entre 2°C e 8°C, e precisam ser aplicadas na população em um período de até cinco dias.

O primeiro lote da vacina da Pfizer/BioNTech chegou ao Brasil na última quinta-feira (29) com um milhão das 100 milhões de doses compradas pelo país.