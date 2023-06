Rio Grande do Norte anuncia voo inaugural ligando Belém a Natal

ASSECOM/RN

Em mais uma ação para fomentar o turismo potiguar, o Estado do Rio Grande do Norte vai ganhar sua primeira conexão direta com a região Norte do Brasil, desta vez para a cidade de Belém, no estado do Pará. O voo ligando paraenses e potiguares será operado pela Azul Linhas Aéreas, a partir do dia 1º de julho, com 174 lugares, ocorrendo uma vez por semana. Os voos, com duas horas e meia de duração, partem de Natal em direção à Belém, todos os sábados às 23h50 e saem de Belém com destino à Natal às 03h35, dos domingos.

Para prestigiar os passageiros deste voo inaugural, a Secretaria Estadual de Turismo (Setur/RN), a Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur) irão realizar uma recepção especial, em parceria com a Solar, a segunda maior engarrafadora de Coca-Cola no Brasil. A ação conta com distribuição de uma sacola térmica exclusiva e diversos produtos da marca de bebidas no pátio de desembarque de passageiros do Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante/RN.

A nova rota é resultado de mais uma articulação do Governo do Estado, por meio da sua política de redução do QAV para as companhias aéreas e trata-se de uma conexão importante para o Estado.

“Essa é uma região de total interesse do turismo do Estado, uma vez que somente em 2022, o Rio Grande do Norte recebeu 81,5% a mais de turistas oriundos do Pará, quando comparado com o ano de 2021; e se a referência for o ano de 2019, o aumento apresentado foi de 72%, segundo dados do Sírio, o sistema de inteligência turística. Por isso, não mediremos esforços para garantir uma excelente ocupação desse voo, bem como a sua manutenção”, explicou a titular do turismo no RN, Aninha Costa.