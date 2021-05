Não há outra palavra para designar o comportamento do senador Rennan Calheiros (MDB-AL) nas abordagens ao ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten durante o depoimento deste na CPI da Pandemia. Aliás, posso acrescentar grosseiro, arrogante. Muito diferente da maneira respeitosa como foram tratados os ex-ministros da saúde.

Pirotecnia

A testemunha deve ser tratada com urbanidade seja a que esfera for chamada (polícia, Ministério Público, Justiça, administração, CPI), por mais que se discorde do que ela diz. Se mentir, comprovadamente, que responda por falso testemunho, mas sem humilhações e grosserias. Pedir prisão em flagrante no episódio em debate não passa de pirotecnia.

Vagabundo

A reação do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), de reagir a Rennan chamando-o de “vagabundo”, é igualmente imprópria, divorciada da ideia de decoro parlamentar. Os dois, contudo, são cachorros grandes, sem duplo sentido.

Purgante e efeito

Chique era no tempo em que o deputado Carlos Lacerda ocupava a tribuna da Câmara Federal e desancava todo mundo. Um de seus contendores, a deputada Ivete Vargas, certa vez reagiu afirmando: “Vossa Excelência é um grande purgante!”. Lacerda, de chofre, como diria o poeta Marcos Ferreira, retorquiu: “Se eu sou um grande purgante, Vossa Excelência é um enorme efeito!”.

Entretanto

Nada disso que acabo de escrever modifica minha opinião sobre a responsabilidade do governo Jair Bolsonaro (sem partido) pela situação catastrófica a que chegou o Brasil na pandemia de Covid-19. O presidente negligenciou o problema e, surpreendentemente, continua a tripudiar na dor dos que perderam pessoas queridas.

São João de Assú

O município de Assú publicou chamamento público aos artistas locais para as lives do São João 2021. As propostas devem ser enviadas até 26 de maio, às 13h00min. De acordo com o edital, podem participar músicos individuais, bandas, quadrilhas tradicionais, artes cênicas, poetas, artesãos e outros artistas locais. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (84) 3331-1987, ramal 217, ou pelo e-mail [email protected]

O caminho da cura

Conselho de María Sabina, curandeira e poeta mexicana, que me foi repassado por Márcio de Lima Dantas:

“Cure-se com a luz do sol e os raios da lua. Ao som do rio e da cascata. Com o balanço do mar e o bajulamento dos pássaros. Cure-se com menta, neem e eucalipto. Adoce com lavanda, alecrim e camomila. Abrace-se com o feijão de cacau e uma pitada de canela. Coloque amor no chá em vez de açúcar e beba olhando para as estrelas. Cure-se com os beijos que o vento te dá e os abraços da chuva. Fique forte com os pés descalços no chão e com tudo que vem dele. Seja cada dia mais inteligente ouvindo sua intuição, olhando o mundo com a testa. Pule, dance, cante, para que você viva mais feliz. Cure-se a si mesmo, com amor bonito, e lembre-se sempre… você é o remédio”.

E os alunos?

Os trabalhadores da Educação do Rio Grande do Norte agora estão no grupo prioritário para a fase 1 da vacinação contra a Covid-19 no RN. A medida foi aprovada hoje na Assembleia Legislativa, por iniciativa do deputado Francisco do PT. Justíssimo, mas e os estudantes? Embora crianças e adolescentes não estejam sendo imunizados, existem milhares de alunos maiores de 18 anos em escolas e faculdades potiguares.

Trabalho na Disney

Quem tiver interesse em trabalhar na Disney sem sair de casa, saca o anúncio: https://www.instagram.com/p/COxhqaUDdWF/?igshid=d2y9otu4up40

Encarnado

Disponível a partir de hoje no YouTube, Deezer, Spotify e iTunes o single “Encarnado”, soneto de minha autoria musicado pelo meu amigo Lázaro Amaro dos Santos e Silva ou Lázaro Braz como ele gosta de ser chamado. Confira:

DEEZER

https://www.deezer.com/us/track/1370321552?utm_campaign=whatsapp-message&utm_source=user_sharing&utm_medium=mobile&utm_content=track-1370321552

SPOTIFY

https://open.spotify.com/album/39b0B5R44QfsE8iILGjmqk