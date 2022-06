Ricardo Alfredo: Reflexões Teológicas

PENSAMENTO – O amor.

“O tempo é o maior inimigo, de quem sente amor” (Escritor: Ricardo Alfredo)

DIA DOS NAMORADOS, ONDE O MAIOR PRESENTE É ACEITAR O OUTRO COMO ELE É.

Parado, sentado e buscando as palavras certas para falar sobre o amor. E assim, o meu pensamento fica vagueado, entre o passado e o presente, buscando compreender tudo que vi, vivi e aprendiz. Nos meus pensamentos, mais profundos do meu ser, vem as lembranças das narrativas do maior teólogo e advogado que conhecemos, o doutor Paulo, conhecido como apóstolo Paulo. E nele e em seus escritos, me amparo e em suas Cartas, principalmente aos Coríntios. Essa carta, que já foi lida, relida, analisada e que contém esperança, fé e principalmente amor.

Os escritos de Paulo, nos traz, uma lição tão profunda, e tão simples, sobre o verdadeiro amor e sobre sua simplicidade, que nos constrange, ao ler sua declaração: “O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconveniente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal; não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta”.

Logo, o verdadeiro amar, é se dar por completo, sem reserva, sem medo do que possa acontecer. Aceitado o outro como é, sem querer mudar, sem alterar nada, sem disfarçar, somente vivendo o amor e a paz que ele dar.

E neste contorno, o amor é: doar seu tempo a outro sem exigir nada em troca; volta para casa e receber apenas um sorriso, mesmo que existem dores; segurar com firmeza a mão do outro nos dias escuros da vida; é ter saudade do olhar; é ter no abraço um abrigo constate; é não ter medo dos defeitos e das diferenças e delas fazer um encontro de paz.

Amar é … se sentir feliz com a vitória do outro; é torcer para que o sonho aconteça; é sentir no mais profundo da alma, a presença, mesmo longe de quem se ama; é não machucar com jeitos e nem com palavras; é silenciar, quando tudo tinha para dizer; é compreender, do que ser compreendido; é deixar as armaduras de lado, e ser vulnerável; é doar-se sempre sem esperar nada em troca; é libertar e deixar ir.

Amar é … deixa o outro transformar-se quando assim desejar; é aceitar as coisas como elas são; é ver as mudanças físicas, como: engordar, emagrecer, adoecer e assim mesmo amar. Todavia, no mundo liquido, de relações liquidas, sem solidez ou mesmo sem compromisso, encontramos os diversos tipos de amores estranhos. Apesar disso, quando falamos em relações e sentimentos, é fácil notar que o amor é simples e suave, leve e tranquilo, prisioneiro e libertador.

E nesta jornada chamada amor, logo, incluímos o companheirismo, presença constante, parceria sincera. Onde a reciprocidade é tão intensa que não importa ganhar ou perder, ou mesmo, ganhar é perder e perder é ganhar, visto que a felicidade do outro é a própria felicidade.

Não podemos esquecer jamais, fomos criados para viver o amor, sendo o criador, o amor puro. Todavia, num mundo do descartável, do líquido, do instantâneo, ou de um desejo sem compromisso, está por trás, o egoísmo, primeiro passo da solidão de um ser. E desta forma, o sistema mundano, egoísta e sem reponsabilidade, implantou na mente humana a ideia do amor descartável, imposto por uma sociedade sem rumo, e assim, a humanidade passou a navegar como naufrago no mar revolto em busca de um momento no tempo, um momento de prazer. Colaborando com essa caminhada sem rumo, estão os meios de comunicação, que nos bombardear com frases ou jeitos que determinam o tipo de amor que pensa só em si mesmo e em sua felicidade. E a qualquer preço, busca a tal felicidade do prazer, sem dar a menor atenção as duras consequências da semeadura.

No mundo do descartável, do liquido, amar é trocar a cada dia de parceiro ou parceira, sem ao menos tentar aprender a conviver e a respeitar o seu próprio corpo. Por essa razão, temos tanta gente nos psicólogos e nos psiquiatras, com a alma vazia e vivendo de subterfúgios. Todavia, eu acredito que o amor ou amar, é uma decisão. É a decisão que não é tomada apenas com o coração, empurrado pela sensibilidade. A decisão é tomada com a razão dos motivos certos.

Com é incomparável a sensação de carregar no peito, na alma e em todo corpo, a suavidade do silêncio profundo que é amar. Pouco importa, sem amado ou não, amar já é a recompensa dos corações pacíficos e bons.

Há amores, que devem existem apenas no silêncio. Estes são guardados no mais íntimo do coração, por isso não são declarados, recitados, cantados. Exatamente, por ter, em tempo improprio, encontrado um amor que simplesmente não sabe amar.

Dura verdade, amar em silêncio, mesmo quando o outro não pode enxergar, compreender e aceitar. E assim, se não há correspondência reciproca, o melhor caminho é silenciar, aquieta-se.

É bom ouvir ou dizer eu te amo…, todavia, o amor é silencioso, cheio de ações de bondade, compaixão, coberto de misericórdia.

Se eu pudesse dar algum conselho, certamente lhe diria: diga a quem você ama, o que você está pensando, caso o amanhã possa não chegar.

Portanto, ame, com toda as forças de sua alma, de sua razão e do seu sopro de vida, pois somos aqui passageiros, e logo, podemos ir embora sem ter dito ou agido como quem sempre amou. Feliz dia dos namorados.

PENSAMENTO – O tempo

“Com o tempo, você vai percebendo que, para ser feliz, você precisa aprender a gostar de você, a cuidar de você e, principalmente, a gostar de quem também gosta de você”. (Mário Quintana)

POEMA – Do amoroso esquecimento

Eu agora — que desfecho!

Já nem penso mais em ti…

Mas será que nunca deixo

De lembrar que te esqueci? (Poeta: Mário Quintana)

PENSAMENTO – A certeza.

“Nunca estive sozinho nesta caminhada, sempre estive amparado pelo meu grande amigo, Cristo Jesus”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

DATAS IMPORTANTE DE JUNHO 2022

Dia dos namorados, 12 de junho – O Dia dos namorados, em 12 de junho, comemora a união dos casais. A data foi criada no final da década de 40 por um publicitário que tinha como missão melhorar as vendas no mês de junho.

Apesar do caráter comercial, a data deve ser celebrada com um momento especial, em que as pessoas agradecem o companheirismo e o afeto do seu par.

Início do inverno, 21 de junho – Em 2022, o início do inverno, ou Solstício de inverno, tem lugar no dia 21 de junho. A estação mais fria do ano, e que traz noites mais longas, termina no dia 22 de setembro.

As datas em que ocorrem as mudanças das estações propiciam atividades diversas, de acordo com as idades. Desde cedo, no entanto, é importante que sejam uma oportunidade para a introdução de conceitos astronômicos.

Dia de São João, 24 de junho – O Dia de São João, em 24 de junho, comemora o santo festeiro das festas juninas, inicialmente conhecidas como “festas joaninas”.

As festas juninas são bastante comemoradas no nosso país. Várias tradições fazem parte das festas realizadas em todo o Brasil, desde culinária, danças e brincadeiras.

PENSAMENTO – A ilusão

“A morte é uma ilusão, ninguém morre de verdade”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Caçador de Mim – Milton Nascimento

Essa é uma das músicas mais humanizada que conhecemos. Visto que, ela retrata a verdade sobre nossa caminhada neste mundo e a busca pessoal, pelo alto conhecimento. Tanto a letra como a composta é de dois grandes músicos, Sérgio Magrão e Luiz Carlos Sá. Com o tema sugestivo, Caçador de Mim, que induz quem escuta ou canta, a fazer um autoconhecimento e aceitação da vida como ela é.

A música nos mostra, a mesma a ideia do pensador Pitágoras (480 a.C), que expunha em sua oratória e livros, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. De modo fatalista, é impossível encontrar em si mesmo a razão de sua existência. Exatamente, por sermos tão complexos, divinos, frágeis e limitados, que ao imaginar as coisas ou desejá-las, quase sempre nasce um sentimento de frustração, pois o homem é o caçador de si mesmo diante de tantas dúvidas e perguntas que são lançadas ao espaço. Ouçamos na linda voz e a extraordinária interpretação, Milton Nascimento, uma das mais belas canções da MBP, Caçador de mim. (https://www.youtube.com/watch?v=Se9XYKHQi3Y). Por tanto amor, por tanta emoção / A vida me fez assim / Doce ou atroz, manso ou feroz / Eu, caçador de mim / Preso a canções / Entregue a paixões / Que nunca tiveram fim / Vou me encontrar longe do meu lugar / Eu, caçador de mim / Nada a temer / Senão o correr da luta / Nada a fazer / Senão esquecer o medo / Abrir o peito à força / Numa procura / Fugir às armadilhas da mata escura / Longe se vai sonhando demais / Mas onde se chega assim / Vou descobrir o que me faz sentir / Eu, caçador de mim / Nada a temer / Senão o correr da luta / Nada a fazer/Senão esquecer o medo / Abrir o peito à força / Numa procura /Fugir às armadilhas da mata escura / Vou descobrir o que me faz sentir / Eu, caçador de mim

PENSAMENTO – Milagre

“Milagres são reais, eu sou um milagre de Deus”. (Teólogo: Ricardo Alfredo)