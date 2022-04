Ricardo Alfredo: Reflexões Teológicas

PENSAMENTO – As noites escuras.

“Quando minha alma está cansada e triste, eu fico sentado em silêncio, até que venhas conversar comigo.” (Ricardo Alfredo – Teólogo)

SEMANA SANTA – TUDO QUE ADVEIO COM JESUS NOS DIAS QUE ANTECIPARAM O DOMINGO DE PÁSCOA

A Semana Santa é o período de reflexão da Paixão de Cristo, sua morte e ressurreição. Esse período teve início em 1682. O Concílio de Niceia concluiu que a Semana Santa deveria ter de oito dias de meditação.

De domingo a domingo, ou seja, a Semana Santa ficou com 8 dias temáticos.

1- Domingo (Dia 1) – Domingo de Ramos

2- Segunda-feira (Dia 2) – Jesus é ungido por Maria

3- Terça-feira (Dia 3) – Jesus amaldiçoa uma figueira

4- Quarta-feira (Dia 4) – Dia das Trevas

5- Quinta-feira (Dia 5) – Dia da Última Ceia

6- Sexta-feira (Dia 6) – Crucificação de Cristo

7- Sábado (Dia 7) – Sábado de Vigília

8- Domingo (Dia 8) – Ressurreição de Cristo

Domingo de Ramos – Dia 1

Este domingo é chamado de Domingo de Ramos, motivado pela ação do povo em cortar ramos de árvores, ramagens e folhas de palmeiras e passaram a cobrir o chão onde o Cristo adentra em Jerusalém montado num jumento. Com folhas de palmeiras nas mãos, o povo o aclamava “Rei dos Judeus”, “Hosana ao Filho de Davi”, “Salve o Messias” … E assim, Jesus adentrou triunfante em Jerusalém despertando nos sacerdotes e mestres da lei desejo de morte, receio, medo de perder o poder. E esse fato gerou um pacto para condenar Jesus à morte e morte de cruz.

Segunda-Feira Santa – Dia 2

A partir deste dia, Segunda-feira, que se dar início a caminhada ao calvário de nosso Senhor. É nesse dia que consideramos o início da caminhada do Nosso Senhor e seus Passos rumo ao calvário.

Terça-Feira Santa – Dia 3

É nesse dia que Cristo com uma tristeza profunda anuncia a sua morte, deixando os discípulos atônitos.

Quarta-Feira Santa – Dia 4

No mundo teológico a quarta é conhecida como a quaresma ou dia das trevas, visto que neste dia as almas estavam abatidas.

Quinta-Feira da Ceia – Dia 5

Este dia é rememorado de forma especial como lembrança perpetua, ou seja, santa Última Ceia. Onde ocorreu o lava pés pro cristo em prova de humildade e amor.

Outro fato importante, é exatamente neste dia que o discípulo Judas Iscariotes vai ao sumo sacerdote para entrar o Cristo por trinta moedas.

Na noite da quinta-feira, Cristo é preso, interrogado e acoitado e conduzido de autoridade me autoridade para que as autoridades encontrassem algo contra Ele

Sexta-Feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão – Dia 6

Na sexta a condenação de Cristo é anunciada. E neste mesmo dia que se faz a crucificação. (Cordeiro é imolado), cheio de amor e tristeza o cristo ficou entre os céus e a terra (a ponte que liga o homem a Deus).

Sábado da Vigília ou Sábado da Aleluia – Dia 7

Nesse dia os discípulos abatidos e escondidos com medo passaram a noite em oração, e tentando entender tudo que aconteceu com seu Mestre.

Domingo de Páscoa – Dia 8

É o dia em que a tristeza saltou de alegria, Cristo ressuscitou, estava garantido a entrada de qualquer um no reino celeste.

Triunfante saiu da sepultura. Agora podemos cantar e adorar… ressuscitou…. ressuscitou… ressuscitou e agora podemos ir a Deus sem precisar de sacerdote ou outra pessoa, somente chamar pelo seu nome (Jesus… Jesus… Jesus) e adentra no trono da graça.

O veio se rasgou e todos e de todas as nações são bem-vindas perante o Rei Eterno. (Como ele mesmo disse: “Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre)” (Revelação 1:18)

LIÇÕES DA VIDA: Aprenda uma lição em cada derrota.

A vida é uma verdadeira lição para quem tem ouvidos e olhos atentos, pois ela nos mostra como podemos instruir-se mais com as ruínas do que com os triunfos. Certamente, cresceremos mais com os erros do que com os acertos, e é justamente quando submergimos algo ou alguém que encontramos o seu verdadeiro valor.

Por isso, é extraordinária não nos neutralizemos após vivenciarmos um acontecimento negativo. Que cada percalço seja uma grande lição capaz de nos fazer levantar e partir novamente à luta!

PENSAMENTO – As lembranças.

“Às vezes sozinho, escuto seus passos dentro do meu coração, e a sua voz a dizer que me ama.” (Ricardo Alfredo – Escritor)

O PNE E A VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – (compreenda o seu direito professor)

A Meta 18 do Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/2014) obriga que a União, os estados, municípios e Distrito Federal garantam planos de carreira e remuneração para os profissionais da educação escolar básica pública, denominação definida no artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96).

Essa obrigatoriedade, antes restrita aos profissionais do magistério, exige novos esforços dos entes federativos, uma vez que alguns ainda não conseguiram viabilizar o que de fato preceitua a Lei do Piso (Lei nº 11.738/2008).

A Meta 18 é estratégica para o MEC, tendo em vista que, tornar a carreira dos profissionais da educação escolar básica atrativa e viável, constitui um importante fator para garantir a educação como direito fundamental, universal, e inalienável, superando o desafio de universalização do acesso e garantia de permanência, desenvolvimento e aprendizagem dos educandos.

Considerando que o cumprimento da Meta 18 do PNE requer decisões sensíveis sobre o financiamento, é importante que sejam construídos espaços institucionais e transparentes de diálogo sobre o tema, envolvendo, necessariamente, os gestores públicos e os profissionais da educação básica.

Para criar esses espaços, os estados e municípios podem utilizar como referência o que está sendo feito pela União, que criou o Fórum Permanente para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, através da Portaria MEC nº 618, de 24 de junho de 2015. Este Fórum acompanha a construção de políticas de valorização, tendo como referência o PNE e a Lei 11.738/2008, e pode ser um ambiente privilegiado para a análise dos planos de carreira e remuneração.

Todo debate e ações que envolvem o cumprimento da Lei do Piso e a construção ou adequação de planos de carreira e remuneração terão como parâmetro as legislações que tratam da valorização profissional, e também as que impõem limites para gastos com pessoal, considerando que, em alguns cenários, elas podem expressar contradições, caso da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e institui limites para os gastos com pessoal. (Fonte: mec.gov.br)

PENSAMENTO – Razão correta

“Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos”. (Chico Xavier)

CAPACIDADE, COMPETÊNCIA E SABEDORIA NA GESTÃO DA SAÚDE

O diretor do UPA do bairro Belo Horizonte, JOÃO, mais conhecido como João do UPA, tem demonstrou nesta pandemia uma competência incomum e uma sabedoria vital na condução da calamidade com a sua equipe de frente. O que encontramos naquela unidade de saúde são trabalhadores satisfeitos com sua administração e a população grata. É salutar dizer que o humanismo contagiante da gestão de saúde de João do UPA é o maior demonstrativo de alguém abnegado pelas causas sociais e humanas. Que sirva de lição para outros administradores. Parabéns bom amigo.

DAS MAIS BELAS CANÇÕES DA MPB – Nosso Amor / Roberto Carlos / Pra Sempre: Década de 70.

Essa foi uma década extraordinária, (a década de 70), cheia de amor e ternura. E a poesia viva no ar, e o amor é era ponto chave para ser feliz. Diferente de nossos dias que a prioridade é ganhar muito dinheiro e viver em carrões. Todavia, o rei ao ver essas canções e colocar sua voz percebeu que era quase um hino para eternidade. A música fala de uma despedida imposta pela vida e o sentido de perda que silencia a alma. Vamos ouvir na voz do rei Roberto Carlos a mais bela canção nosso amor. (https://www.youtube.com/watch?v=78tN5owK4so)

Nosso amor não é possível terminar assim / Eu penso no que foi que eu fiz / Eu quis achar / motivos seus / Pra tudo se acabar assim, pra tudo terminar assim / Meu amor / Meus olhos teimam em não querer chorar / Mas não conseguem dominar / A lágrima de amor que cai Causada pela angústia de um vazio / Amo, eu te amo tanto / E cada dia eu vivo mais do seu amor

Sofro com sua ausência / Mas sua imagem trago sempre junto a mim, em mim / Amo, eu te amo tanto / E cada dia eu vivo mais do seu amor / Mas sou feliz assim / Porque um dia eu pude me entregar / A esse amor que é toda a minha vida. (Composição: Mauro Motta – Eduardo Ribeiro)

HISTÓRIAS DO MUNDO – fatos que marcaram

No dia 04 de abril de 1968, Martin Luther King é assassinado em Memphis. Em vida, Martin Luther king lutou pelos direitos humanos nos Estados unidos, mais especificamente pela igualdade entre bancos e negros naquele país.

O seu ativismo ficou mundialmente conhecido no discurso “ eu tenho um sonho”, proferido durante a macha de Washington, em 1963.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS – MUNDO

1- Martin Luther King disse ter visto a glória de Deus antes de ser assassinado em 68;

2- Psicóloga cristã alerta: ‘Criança sem limite pode se tornar problemática e adoecida’;

3- Em defesa dos ‘fracos e sem voz’, milhares marcham para proteger bebês do aborto. (Fonte: gospelmais.)

4- Martin Luther King disse ter visto a glória de Deus antes de ser assassinado em 68;

5- Silas Malafaia rebate ativismo gay: “Jesus nunca foi trans”;

6- Tropas da Rússia destroem centros ministeriais em Irpin, na Ucrânia;

7- Abuso do Poder Religioso Eleitoral, Fato ou Mito?;

8- Pastores no mec. TCU determina inspeção para apurar irregularidade. (Fonte: folhagospel.com)

PENSAMENTO – O adeus

“A vida me ensinou a dizer adeus às pessoas que amo, sem tirá-las do meu coração”. (Charles Chaplin)

ÚLTIMAS NOTÍCIAS – LOCAIS

Pesquisa TCM/TS2: Carlos Eduardo (PDT) lidera intenções de voto para o Senado Federal;

Republicanos fecha nominata e promete surpreender nas eleições deste ano;

Ezequiel não será candidato em oposição ao governo Fátima e PT retoma conversa com MDB;

4- Carla Dickson continua subindo nas pesquisas e já é a segunda colocada em duas consecutivas;

5- Oposição já busca ‘plano B’ para encarar Fátima Bezerra em 2022;

6- Partidos do RN apostam em influenciadores digitais para garantir votos;

7- PESQUISA TCM/TS2 – Fátima tem 35%, Styverson 14% e Ezequiel 11%;

8- Pesquisa TCM/TS2: levantamento mostra nomes mais lembrados para a Assembleia Legislativa. (Fonte: Blog do DC)

ACJUS NA FM 105 – SANTA CLARA

Todos os sábados a partir das 10h 15min, o programa cultura cidadania em debate da ACJUS, vem ao ar para trazer a boa música, o bom debate, e diversos informes sobre livros, academias de letras, com as vozes marcantes de Edilson Gonzaga e Ricardo Alfredo. E agora também no youtube ao vivo.

EVENTOS DE 2022 – AMOL (Academia Mossoroense de Letras)

abril 13 – 19h – POSSE de Welma Maria Ferreira de Menezes, como 2ª ocupante da cadeira 15, que tem como Patrono Joaquim Ribeiro Freire e 1ª ocupante D’Alva Stella Nogueira Freire. A Empossanda será apresentada por Dr. Benedito Vasconcelos Mendes; Maio 11 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Revista AMOL EM FOCO; Junho 08 – 15h – Reunião Ordinária, tendo como pauta a Homenagem Póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros e a Solenidade Magna dos 34 anos da AMOL; Julho 09 – 19h – Sessão Magna de Homenagem póstuma ao ocupante da cadeira 04 Milton Marques de Medeiros; Agosto10 -19h – POSSE de Misherlany Gouthier, como 2º ocupante da cadeira 16, que tem como Patrono Cosme Corsino Lemos e 1º ocupante, Paulo de Medeiros Gastão. O Empossando será apresentada por Paulo Eduardo Fernandes de Negreiros; Setembro 14 -15h – Grupo de Trabalho sobre os 34 anos da AMOL e a Revista AMOL EM FOCO No 04; Setembro 25 – 19h – Solenidade Comemorativa AOS 34 ANOS da AMOL, com Lançamento da Revista AMOL EM FOCO No 04 e premiação do 4º Concurso João Batista Cascudo Rodrigues; Outubro0515h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Novembro 09 – 15h – Ciclo de Estudos Literários sobre temas a serem definidos; Dezembro 07 – 15h – EVENTO / REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DO ANO ACADÊMICO

ACADEMIA DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS DE MOSSORÓ – ACJUS /ANIVERSARIANTES do m4s de abril

10 – Auxiliadora Tenório Pinto de Azevedo (cadeira 35)

15 – Everkley Magno Freire Tavares (cadeira 45)

21 – Joana D`Arc Fernandes (cadeira 09)

22 – Raimundo Antônio de Souza Lopes (07)

22 – Afranio de Oliveira Leite (cadeira 27)

22 – Welma Maria Ferreira de Menezes (cadeira 30)

Que o bom Deus lhe cubra de suas maravilhas bênçãos sobre suas vidas.

REFLEXO DA VIDA

“Quando tudo for solidão e dor, e você se sentir sozinho na vida, não desista de você! Siga firme”. (Escritor: Ricardo Alfredo)

COMPREENSÃO DA TEOLÓGICA DO SALMO 19

Versículo 1 – Os céus proclamam a glória de Deus

“Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos”.

Silenciosamente a cada dia os céus anuncia os mistérios de Deus. E cada instante em sua mudança, dos céus, apresenta o maior especulado, inigualável, do nascer ao poente do sol. As fases da lua dizem silenciosamente a existência de um criador que a tudo comanda. Sem esquecer que é nos céus que está o trono de Deus e as mansões celestiais onde vivem os anjos, arcanjos e serafins. E como ele, os céus, representa a glória de Deus, e traz consigo também os seus ministérios.

Versículos 2 a 4 – Não há linguagem, nem há palavras

“Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som; no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras, até aos confins do mundo. Aí, pôs uma tenda para o sol”.

Os poetas e sábios sempre tentaram descrever os céus em sua beleza e magnitude, entretanto nunca conseguiram colocar em palavras a sua beleza e sua força de glória. Todavia, a voz de Deus é ouvida todos os dias através da sua criação.

Versículos 5 e 6 – Como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói. “O qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói, a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até à outra vai o seu percurso; e nada foge ao seu calor”.

Deus sente amor pela sua criação, tanto que no sétimo dia descansou cheio de alegria pelo seu feito. Claramente a sua obra, que é a sua glória, está constantemente diante dos homens e nos torna consciente de que há um criador de tudo.

Versículos 10 e 11 – São mais desejáveis do que ouro

“São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado; e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo; em os guardar, há grande recompensa”.

O autor do salmo apresenta todos os princípios, as leis e o temor a Deus, acontecimentos que são almejáveis, afáveis e necessárias. Visto que, o servo de Cristo que o guarda e segue, é por ele recompensado.