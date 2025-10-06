Riane Guedes assume a Prefeitura de Jaçanã após morte do prefeito

Por Carol Ribeiro – blogcarolribeiro.com.br

Agricultora e gestora pública, Riane tem trajetória marcada pela atuação política no município — foi a vereadora mais votada de Jaçanã em 2013 e se manteve no cargo por dois mandatos consecutivos.

Uady Farias (União Brasil), de 65 anos, morreu vítima de um infarto, segundo informou a Prefeitura Municipal. A gestão divulgou nota de pesar:

“Uady foi mais que um gestor público — foi um líder comprometido com o bem-estar da população, especialmente dos mais humildes. Sua trajetória foi marcada por dedicação, empatia e trabalho incansável em prol de uma Jaçanã mais justa e acolhedora”, diz o comunicado.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), também lamentou a morte do prefeito.

“Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento de Uady. Estivemos juntos recentemente na inauguração da recuperação da RN-023. O município perde não apenas seu gestor, mas um grande líder político, muito querido e estimado pela cidade”, escreveu nas redes sociais.

O velório teve início à meia-noite, no Ginásio Batistão, em Jaçanã, e foi aberto à comunidade. O sepultamento aconteceu neste domingo (5), às 16h, em Coronel Ezequiel.

Antes de ocupar o cargo máximo do Executivo municipal, Uady Farias foi professor e agricultor. Ele deixa esposa e dois filhos. Reeleito em 2024 pelo União Brasil, com 2.962 votos (57,65% dos votos válidos), Uady já havia administrado Jaçanã em outros dois mandatos — entre 2008 e 2012 e de 2020 a 2024 — além de ter exercido dois mandatos como vereador.