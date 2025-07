Revolução omnichannel no varejo de saúde

Por Paulo Zahr

O varejo de saúde está passando por uma importante transformação, impulsionada pela demanda por conveniência, personalização e integração digital. Hoje, o paciente é um consumidor ativo, que exige agilidade, transparência e uma experiência fluida em todos os pontos de contato. E é aqui que a estratégia omnichannel se torna indispensável.

A verdade é que o modelo tradicional de saúde, fragmentado entre consultórios, prontuários físicos e comunicação unilateral, já não atende às expectativas do público. O paciente moderno quer agendar sua consulta pelo celular, receber orientações por mensagem, acessar seus exames em um portal on-line e, se necessário, ter a opção de um atendimento remoto. Ele deseja uma jornada contínua, sem barreiras entre o físico e o digital.

Um dos maiores benefícios do omnichannel na saúde é a eliminação de atritos desnecessários. Quantas vezes um paciente deixa de procurar um tratamento porque o processo é burocrático? Plataformas de agendamento on-line, prontuários eletrônicos integrados e até mesmo telemedicina são exemplos de como a tecnologia pode tornar o acesso mais ágil. Além disso, soluções como delivery de medicamentos ou kits de cuidados pós-procedimento aproximam o serviço de saúde da rotina do paciente, criando um vínculo que vai além da consulta tradicional.

Outro ponto é o poder dos dados. Quando clínicas, aplicativos e sistemas de CRM (Customer Relationship Management) estão integrados, é possível oferecer um atendimento verdadeiramente personalizado. Imagine um paciente recebendo lembretes automáticos para seus check-ups periódicos, baseados em seu histórico, ou sendo direcionado para o especialista certo antes mesmo de perceber que precisa de ajuda. Isso não pode ser considerado futurismo.

E não podemos ignorar as novas formas de interação que estão surgindo. Assinaturas de planos preventivos, marketplaces que conectam pacientes a profissionais sob demanda e até mesmo chatbots que fazem triagens iniciais estão redefinindo o que significa “cuidar da saúde”. A teleodontologia, por exemplo, permite que pessoas em regiões com pouca oferta de especialistas tenham acesso a orientações básicas sem precisar se deslocar. São avanços que viabilizam o acesso e, ao mesmo tempo, elevam o padrão de atendimento.

No fim, a adoção do omnichannel busca colocar o paciente no centro de toda a estratégia. Quem ainda enxerga a saúde como um serviço fragmentado, desconectado do digital, ficará para trás em um mercado cada vez mais competitivo e exigente.

O futuro da saúde é integrado, intuitivo e centrado no paciente. E essa revolução não está chegando, ela já começou. A questão é: estamos preparados para abraçá-la?

Paulo Zahr é fundador da OdontoCompany, empreendedor e especialista em franquias, com mais de 30 anos de experiência no setor.

