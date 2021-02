Revista americana destaca trabalho de artista de Currais Novos, Mocó

A revista americana Where Women Create, dedicou oito páginas da sua última edição ao trabalho realizado pelo artista plástico curraisnovense Ramussen Sá Ximene, o Mocó, a sua Mocotopia, juntamente com sua “musa”, Karla Ximenes.

“Livremente, o nome da revista é ‘Onde Elas Criam’, a matéria aconteceu na Mocotopia e apresenta Karla no papel de musa! Enfim, eu sou criação dela,”, conta o artista que reside em San Francisco há 16 anos, mas que veio realizar o sonho de um “ateliê” em seu torrão, a Mocó + utopia = Mocotopia.

“Eu tento vir para casa pelo menos uma vez ao ano. No ano passado resolvi enfrentar o desafio de criar um estúdio no Oeste Potiguar, nos mesmos moldes que meu atelier na Califórnia! As obras estão em andamento”. Comenta Mocó, que começa a ver a sua “utopia” virar realidade e chamar a atenção do mundo.

Veja abaixo matéria da revista Where Women Create: