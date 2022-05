Reunirão discutirá a defesa dos direitos das pessoas com deficiência

A Câmara Municipal de Mossoró vai realizar a 1ª Reunião Pública da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, na segunda-feira, 23 de maio, às 14h da tarde, no Plenário da Câmara. A iniciativa da reunião é do vereador cabo Tony Fernandes (SD).

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara de Mossoró foi criada em abril deste ano, através de um Projeto de Resolução do vereador Tony Fernandes, e aprovada por unanimidade pelos vereadores.

“Esta proposta visa abrir a Câmara Municipal de Mossoró para o debate, junto dos poderes executivo e judiciário para uma efetiva união de forças, a fim de elaborar políticas que de forma efetiva façam uma verdadeira inclusão dos mais vulneráveis, de forma ampla, racional e justa”, justificou o vereador.

A iniciativa visa a promover discussão, estudos e ações sobre a temática em Mossoró. Além da participação dos parlamentares, como membros efetivos, também será permitida a participação, na condição de membros colaboradores, de representantes de entidades, públicas ou privadas, e população em geral, envolvidos com os objetivos da Frente Parlamentar.