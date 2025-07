Retotalização muda composição das Câmaras Municipais de Bento Fernandes e Poço Branco

TRE-RN

O Juiz Raniel Bezerra Pereira Filho, titular da 62ª Zona Eleitoral com sede em João Câmara, realizou nesta segunda-feira (21) a retotalização dos votos para vereador das cidades de Bento Fernandes e Poço Branco.

A medida se deu em cumprimento à decisão do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) no Recurso Eleitoral nº 0600374-71.2024.6.20.0062, que reconheceu a prática de fraude à cota de gênero por parte do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) nas Eleições Municipais de 2024 no Município de Bento Fernandes/RN, bem como nos Recursos Eleitorais nºs 0600371-19.2024.6.20.0062 e 0600373-86.2024.6.20.0062, que também reconheceu a prática de fraude à cota de Gênero, desta vez, por parte do Partido Progressista (PP) nas Eleições Municipais de Poço Branco/RN, que determinaram a nulidade dos votos do partido e a retotalização dos resultados, com repercussão na composição dos eleitos ao cargo de vereador em ambos municípios.

Após as retotalizações dos votos feitas pelo Sistema de Gerenciamento da Totalização (SISTOT) foram proclamados eleitos os seguintes candidatos:

Bento Fernandes/RN

– Josivan Goveia da Silva, candidato pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB sob o nº 45444, tendo obtido 129 votos.

Poço Branco/RN

– José Santos da Cunha, candidato pelo União Brasil sob o nº 44444, tendo obtido 475 votos.

– Ítalo Rodrigues Dantas, candidato pelo União Brasil sob o nº 44222, tendo obtido 403 votos.

– Elionay Barbosa da Silva, candidata pelo Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB sob o nº 45444, tendo obtido 361 votos.

A diplomação dos novos eleitos será realizada no dia 25/07/2025, às 12h no Fórum Eleitoral de João Câmara/RN.