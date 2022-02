Retorno das aulas presenciais da Ufersa está mantido para 14 de fevereiro

Nesta segunda-feira, 31, a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa) emitiu um comunicado informando que a recomendação para o trabalho não presencial dos técnicos administrativos no período de 24 de janeiro até a próxima sexta-feira, 4 de fevereiro, não altera o calendário aprovado pelo CONSEPE, que marcou para o dia 14 de fevereiro, o inicio das aulas presenciais.

Informa ainda que a recomendação para a suspensão presencial das atividades dos servidores técnico-administrativos por duas semanas foi decorrente do aumento de casos de Covid-19 e de Síndromes Gripais em todo o Estado.

“Qualquer alteração no Calendário Acadêmico da Universidade será mediante recomendação do Comitê de Biossegurança da UFERSA com a aprovação do CONSEPE. Nesta terça-feira, 1 de fevereiro, o Comitê de Biossegurança voltará a se reunir para analisar o quadro atual da pandemia”, informa a Universidade.

Pelo calendário em vigor o semestre 2021.2 começou no dia 17 de janeiro de 2022, ficando o período de 17 de janeiro a 12 de fevereiro de 2022, reservado para o Período de Avaliação, Planejamento e Formação.

Quanto ao retorno presencial dos servidores técnico-administrativos, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) já se reuniu com representantes das entidades sindicais e participou de Assembleia para colaboração na minuta de retorno a qual será uma propositura dialogada pelas categorias e deliberada pelo CONSUNI.

Amanhã, dia 1 de fevereiro, será realizada a segunda assembleia para a conclusão do documento e, posterior encaminhamento a Secretaria dos Órgãos Colegiados (SOC) para apreciação pelo CONSUNI.

A proposta seguira as recomendações do Comitê de Biossegurança da UFERSA, as quais foram atualizadas. As reuniões voltadas para o retorno presencial dos servidores técnico-administrativos contaram com a participação de representantes das Pró-reitorias de Gestão de Pessoas, Graduação, Assuntos Estudantis e a Pró-Reitoria de Administração.