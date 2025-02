Retomada do PAC e protagonismo do Nordeste na transição energética são marcos da atuação do Consórcio

Em Brasília, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, transmitiu nesta quarta-feira (05) a presidência do Consórcio Nordeste ao governador do Piauí, Rafael Fonteles. Fátima Bezerra, que presidiu o Consórcio durante o ano de 2024, ressaltou os avanços em áreas consideradas fundamentais para atender às demandas históricas da região Nordeste.

A governadora enfatizou: “É bom que a bancada do Nordeste saiba de algo que nós estamos avançando e muito, que é o tema da mecanização da agricultura familiar. Tenho muita alegria de, nesse período de 2024, à frente do Consórcio Nordeste, termos avançado na parceria com a Universidade Agrícola da China para trazer a mecanização para o ramo da agricultura familiar. Parceria que envolve universidades do nosso e também de outros estados, numa residência universitária para trazer inovação e conhecimento”.

E reafirmou a conclusão das obras da barragem de Oiticica, no município de Jucurutu, no RN, para março próximo e a conclusão das obras de transposição de águas do Rio São Francisco para o início de 2026.

“Sou uma sobrevivente da seca, conheço a seca de perto. E uma das maiores alegrias que eu vou viver, junto com os nossos colegas governadores, é o presidente da República Lula da Silva entregar 100% da transposição das águas do São Francisco no início de 2026. Estamos dizendo isso com base no que está em curso. E agora, em março próximo, o presidente Lula vai estar no Rio Grande do Norte para entregar a barragem de Oiticica, que se configura como o terceiro maior reservatório hídrico do Rio Grande do Norte e um dos maiores do Brasil. Tudo isto significa muito para o Estado e para a região Nordeste do ponto de vista de infraestrutura de segurança hídrica”, afirmou.