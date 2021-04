Resultado final de processo seletivo para contratação temporária é divulgado pela Comissão Organizadora

A Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Juventude divulgou nesta terça-feira (20), o resultado final da seleção para contratação temporária de profissionais. A lista com os aprovados e classificados foi publicada na edição de ontem do Jornal Oficial de Mossoró (JOM).

O PSS ofertou vagas para Assistente Social, Psicólogo, Técnico de nível superior e Técnico de nível médio. As remunerações variam de R$ 1.388,98 a R$ 1.914,17 e as contratações serão imediatas. A jornada de trabalho para os cargos de nível superior será de 20 horas semanais e para os cargos de nível médio 40 horas semanais.

No JOM ainda consta o indeferimento de quatro recursos interpostos ao resultado preliminar da 2ª fase do processo.

Confira o resultado final (http://jom.prefeiturademossoro.com.br/2021/04/20/jom-n-o610b/