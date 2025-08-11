Resposta a tarifaço de Trump tratará de financiamento, impostos e compras públicas, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou que a Medida Provisória (MP) criada pelo governo Lula em resposta ao tarifaço dos Estados Unidos, imposto pelo presidente Donald Trump, prevê três linhas de atuação junto às empresas brasileiras: financiamento, compras públicas e uma parte que envolve análise de impostos.

Ao ser questionado sobre produtos produzidos especificamente ao mercado norte-americano (veja acima), o ministro afirmou:

“Isso [exportações de produtos focados aos EUA] a MP trata de três formas diferentes: as linhas de financiamento; tem a questão tributária, que vai receber um tratamento específico; e estamos mexendo também com compras governamentais”, disse, durante entrevista do ministro ao Estúdio i, da GloboNews.

A sobretaxa de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros entrou em vigor no dia 6 de agosto. Entre os motivos, Trump citou processos da Justiça brasileira contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que responde a processos no Supremo Tribunal Federal (STF).

O governo ainda não divulgou oficialmente a proposta em resposta ao tarifaço, o que deve ocorrer até esta terça (12). Segundo o ministro, a medida precisa ser flexível para ser adaptada por todas as empresas que exportam para os Estados Unidos e são impactadas pela tarifa.

“É uma MP, é importante dizer, que ela tem que ter uma certa flexibilidade porque nós estamos falando mais de 10 mil empresas, nós não vamos conseguir colocar na mesma moldura todo mundo, desde o pescado do Ceará até a Embraer, o pessoal de máquinas e equipamentos, o pessoal da manga do São Francisco… Não vai conseguir colocar todo mundo na MP”, afirmou.

Reunião cancelada

Fernando Haddad disse que uma reunião prevista para acontecer na próxima quarta-feira (13) para discutir o tarifaço com o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada após atuação de “forças de extrema direita” que atuam nos Estados Unidos.

“A militância antidiplomática dessas forças de extrema direita que atuam junto à Casa Branca teve conhecimento da minha fala, agiu junto a alguns assessores, e a reunião virtual que seria na quarta-feira foi desmarcada”, disse Haddad.