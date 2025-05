Reservas hídricas do RN encerram abril com 51,5% da capacidade total

As reservas hídricas superficiais do Rio Grande do Norte encerraram o mês de abril com 51,58% da capacidade total de armazenamento. O dado consta no Relatório dos Volumes dos Principais Reservatórios do RN, divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Instituto de Gestão das Águas (IGARN), autarquia vinculada ao Governo do Estado.

Ao todo, os mananciais monitorados acumulam 2,72 bilhões de metros cúbicos de água, de um volume total possível de 5,29 bilhões. Atualmente, apenas dois reservatórios estão com 100% da capacidade: o açude Riacho da Cruz II, com 9.604.200 m³, e o açude Dinamarca, localizado em Serra Negra do Norte, com 2.724.425 m³.

O maior manancial do Estado, a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, acumula atualmente 1,47 bilhão de metros cúbicos, o que corresponde a 62,21% da capacidade total. Já a barragem Oiticica, segundo maior reservatório do RN, registra 101.750.245 m³, equivalentes a 13,70% da sua capacidade de 742.632.840 m³.

Outros importantes reservatórios também apresentam volumes significativos. A barragem Santa Cruz do Apodi acumula 408.434.900 m³ (68,11% da capacidade), enquanto a barragem Umari, em Upanema, soma 214.707.155 m³ (73,33%).

Além de Riacho da Cruz II, Dinamarca e Umari, outros sete reservatórios superam os 70% de volume armazenado:

Poço Branco (72,37%)

Trairi, em Tangará (71,09%)

Açude público de Cruzeta (81,83%)

Campo Grande, em São Paulo do Potengi (72,60%)

Encanto (73,40%)

Riachão, em Rodolfo Fernandes (80,10%)

Pinga, em Cerro Corá (72,98%)

Por outro lado, onze reservatórios permanecem em estado de alerta, com volumes abaixo de 10% da capacidade:

Itans (Caicó) – 0,61%

Sabugi (São João do Sabugi) – 5,95%

Passagem das Traíras (São José do Seridó) – 0,03%

Esguicho (Ouro Branco) – 4,45%

Carnaúba (São João do Sabugi) – 7,38%

Japi II (São José do Campestre) – 9,04%

Jesus Maria José (Tenente Ananias) – 3,01%

Tourão (Patu) – 9,64%

Brejo (Olho D’Água do Borges) – 5,36%

Gangorra (Rafael Fernandes) – 8%

Mundo Novo (Caicó) – 2,67%

Lulu Pinto (Luís Gomes) – 8,81%

O monitoramento contínuo desses reservatórios é fundamental para a gestão dos recursos hídricos no estado, permitindo ações estratégicas para garantir o abastecimento e a segurança hídrica da população potiguar.