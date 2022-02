Representantes do Sindiserpum participam de ato realizado em Campo Grande

O Piso Salarial Profissional Nacional para os Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN) teve a maior correção desde o surgimento da Lei do Piso em 2008. Com o reajuste de 33,24%, o benefício deve ser pago pelos estados e municípios.

No entanto, nem todos os municípios e estados anunciaram se concederão o reajuste ou, de que forma esse benefício vai ser pago aos professores. Por esse motivo, recentemente, os professores estaduais entraram em greve e, nos municípios, ocorrem manifestações e assembleias, a fim de chamar a atenção para as gestões sobre o pagamento do reajuste do piso.

Nesta quarta-feira, 23, representantes do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró (Sindiserpum), estiveram prestando solidariedade aos professores(as) do município de Campo Grande, que reivindicam a abertura de diálogo e o reajuste do Piso do Magistério.

A presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira, a diretora financeira, Vencerlina Celina e a diretora de formação Marleide Cunha acompanharam o ato que percorreu as ruas da cidade, com paradas em frente à Câmara Municipal e à Prefeitura, onde cobraram do prefeito o cumprimento da Lei do Piso e ao menos que receba os professores para abrir negociações.

O evento contou ainda com a participação de alunos e pais de alunos, com parte da população e também com a presença da vereadora Lilia Holanda. “Sempre estaremos ao lado dos que cobram seus direitos. A reivindicação dos professores de Campo Grande é igual à nossa, em Mossoró, então temos que mostrar empatia e buscar unir forças sempre em prol do que é justo”, comenta a presidente do Sindiserpum, Eliete Vieira.