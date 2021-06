Rennan Targino – TV

FINALMENTE NO AR: NOVELAS INÉDITAS CHEGAM COM TUDO!

Adiadas constantemente devido a pandemia causada pela COVID-19, as principais tramas inéditas da TV Globo estrearão totalmente gravadas. O carro chefe da emissora tem pelos menos três tramas novinhas em folha para finalmente irem ao ar, para deleite do público.

‘’Nos Tempos do Imperador’’, ‘’Quanto Mais Vida Melhor’’, e ‘’Um lugar ao Sol’’, respectivamente no horário das 18hs,19hs e 21hs. Algumas chamadas prévias foram ao ar em meados de abril, e ainda tem o remake de ‘’Pantanal’’ em andamento, além da continuação de ‘’Verdades Secretas’’ que terá sua primeira temporada repisada logo mais, fazendo um esquenta de sua nova jornada no Globo Play.

RUIVA DO MOMENTO: FERNANDA SOUZA MUDA O VISUAL!

A atriz Fernanda Souza, atualmente no ar na reprise de ‘’TITITI’’ (2010), resolveu mudar completamente o visual, e apareceu pela primeira vez totalmente ruiva na internet, sim! Isso mesmo! A eterna Mili de ‘’Chiquititas’’ radicalizou nas madeixas, e os fãs foram a loucura na internet, rasgando elogios para Fernanda, que compartilhou todo o processo da mudança em parceria com uma grande marca de beleza nas suas redes sociais. A intérprete da Carola de ‘’O Profeta’’ (2006), voltará ao ar em um de seus papéis mais marcantes, e queridos pelos telespectadores, que foi a Mirna de ‘’Alma Gêmea’’ (2005) em novembro no Canal Viva.

ESPECIALISTA EM VILÕES: GABRIEL BRAGA NUNES EM ‘’VERDADES SECRETAS 2’’.

Acostumado a dar vida a grandes vilões na teledramaturgia da Globo, o ator Gabriel Braga Nunes acaba de ganhar mais um malvado na sua carreira, desta vez o algoz da protagonista Angel (Camila Queiroz) em ‘’Verdades Secretas 2’’ que está em curso de gravações no MG4. O ator adiantou que o seu personagem terá um caso com a modelo. Gabriel tem o perfil ideal para interpretar antagonistas, e até o final do ano passado estava na reprise de ‘’Novo Mundo’’ (2017), onde deu vida ao perverso Tomaz, que atormentava a vida da jovem Ana (Isabeli Drummond). Em 2014 ele viveu o mulherengo Laerte na novela ‘’Em Família’’, a última trama do autor Manoel Carlos no horário nobre.

DISPUTADOS POR MARCAS, EX BBBS FATURAM ALTO PÓS REALITY.

Um mês após o fim do ‘’BBB 21’’, tem dois participantes faturando alto depois do programa, trata-se de Gil do Vigor, e Juliete, a grande campeã, que além de ter abocanhado o prêmio de 1 milhão e meio, está com contratos fechados com grandes marcas do mercado publicitário. Além da Sister, Gilberto, outro Brother bastante carismático, e querido pelo público, também vem enchendo o bolso na maioria das mídias populares do Brasil. Detalhe: Os dois foram contratados pela TV GLOBO, e permanecem com seu vínculo na emissora que os mostrou para o País inteiro. Sucesso!