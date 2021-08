Rennan Targino – TV

NE ME QUITTE PAS: MEL LISBOA FAZ AS PAZES COM ‘’ANITA’’

Alçada a símbolo sexual aos 19 anos por conta da ninfeta Anita da minissérie ‘’Presença de Anita’’ (2001), a atriz Mel Lisboa faz um balanço da personagem 20 anos depois de sua estreia na televisão.

Na minissérie, Mel interpreta Cíntia, que assume a identidade de Anita para seduzir Nando (José Mayer), um escritor casado com Lúcia Helena (Helena Ranaldi). A produção foi baseada no livro homônimo de Mário Donato (1915-1992).

“Acho bonito olhar para o ‘’Presença de Anita’’ 20 anos depois. É uma série feita para aquele tempo, e naquela época quebrou paradigmas. Se fizéssemos um remake hoje, seria bem diferente”, disse ela em entrevista recente a um portal na internet. Na época da minissérie posou nua para revista ‘’Playboy’’, tendo milhares de exemplares vendidos, um dos recordes da publicação.

A minissérie foi lançada em DVD, e já foi exibida duas vezes pelo ‘’Canal Viva’’, e fez parte do ‘’Festival Globo 50 anos’’, sendo adaptada em filme pra TV.

Depois de alguns trabalhos na Record, no qual também foi protagonista em outra minissérie de sucesso no ano de 2011 (Sansão e Dalila), e de ter brilhado na primeira fase do fenômeno bíblico ‘’Os Dez Mandamentos’’ (2015), se prepara para voltar a sua emissora de origem na novela ‘’Cara e Coragem’’ em 2022.

Mel é uma atriz completa, e cheia de nuances, a cerca de três anos atrás deu vida a maior artista de todos os tempos, Rita Lee, também brilhou no cinema em vários papéis marcantes. Agora com esse novo desafio como vilã após 13 anos longe da platinada, encara esse retorno com uma oportunidade de fazer mais um trabalho importante em sua carreira.