Rennan Targino – TV

DÚVIDA CRUEL: ‘’BBB 22’’ OU ‘’A FAZENDA 13’’?

Desde que o ‘’Big Brother Brasil’’ da TV Globo passou a compor o seu elenco chamado de ‘’Camarote’’, a disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil, passou a ser o consumo de desejo de várias celebridades, e personalidades da mídia, que veem na vitrine que o programa proporciona, uma chance de alavancarem suas carreiras. Mais muito antes disso… Desde sua primeira edição lá em 2009, o reality especializado em confinar famosos era ‘’A FAZENDA’’ na Rede Record, que viu na nova estratégia dos Marinhos, uma verdadeira dor de cabeça para a emissora dos bispos.

Sabe-se que a corrida para fechar o elenco da ‘’Farm’’ desse ano não está nada fácil, visto que a repercussão do ‘’Big dos Bigs’’ foi avassaladora, e revelou o fenômeno Juliette, além de vários outros Brothers que ganharam milhões de seguidores na internet, tem famoso recusando convite do reality rural, já de olho numa vaga no Big do ano que vem. Como todo ano, até agora são muitas as especulações sobre quem realmente vai entrar, há quem aposte em quem estava até o começo do ano confinado no Projac, o que gera mais burburinhos nos bastidores da atração.

O fato é que o canal precisa correr contra o tempo, pois setembro já já chega as portas, e o público tem ânsia de saber quais peões vão disputar o grande prêmio de dois milhões de reais.

‘’MASTER CHEF 2021’’: ISABELLA SCHERER SE AVENTURA NA COZINHA

Filha do nadador Xuxa, e revelada na temporada 2017 de ‘’Malhação’’ na Globo, a atriz Isabella Scherer é uma das participantes confirmadas na edição 2021 do reality gastronômico ‘’Master Chef’’, na Band. O programa que passou por transformações no time de jurados, aposta em uma variedade de aspirantes a chefs em sua oitava edição. No elenco desse ano tem algumas figurinhas carimbadas, conhecidas do grande público, e Isabella foi a surpresa no time que é composto por 23 competidores rumo ao título de melhor cozinheiro do Brasil. Desde que foi anunciada na atração, sua torcida cresce na internet… Fãs, e colegas do meio artístico vibram por sua desenvoltura nos desafios culinários.

REBELDE NO MÉXICO: GIOVANNA GRIGIO GRAVA NOVA SÉRIE DA NETFLIX

Conhecida por seus papéis em “Chiquititas”, do SBT, seguidos de “Êta Mundo Bom” e “Malhação – Viva a Diferença”, da TV Globo, e da série “As Five”, Globoplay, Giovanna Grigio é uma atriz jovem e versátil, e encara um grande, e novo desafio: Ser uma das Rebeldes, nova série da Netflix inspirada no fenômeno RBD, que está sendo totalmente gravada na capital Mexicana. Acostumada a língua portuguesa, Gigi não se intimidou com o novo idioma, foi lá, fez os testes, e passou, e em seu primeiríssimo trabalho internacional, ela quer alçar novos vôos, muito confiante em sua atuação, ela disse em entrevista que já está totalmente adaptada com o País, e espera convites futuros para mais trabalhos como este. Sucesso!

‘’SALVE-SE QUEM PUDER’’: NOVELA ENTRA NA ÚLTIMA SEMANA DE EXIBIÇÃO

Iniciada em 2020, e tendo gravações finalizadas em 2021, a novela ‘’Salve-se Quem Puder’’ entra na sua reta final de exibição, e terá seu último capitulo levado ao ar próxima sexta-feira dia 17 de julho. A saga das protagonistas Kira, Alexia, e Luna vai ter um desfecho final recheado de aventuras, emoção, e muita adrenalina. Depois de passarem por poucas, e boas nas mãos da vilã Dominique, elas finalmente terão o aguardado ‘’Final Feliz’’ ao lado de seus amores. Uma curiosidade, é que ambas gravaram finais diferentes com seus pretendentes a pares românticos, e só na hora saberemos com quem cada uma fica.