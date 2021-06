Rennan Targino – TV

RETRÔ: O sucesso das reprises no streaming

Bom noveleiro que se preze, adora reassistir os sucessos que mexeram com os seus corações. E hoje em dia é possível ver tudo de novo através do controle remoto. As plataformas de Streaming estão aí para deleite do público, há inúmeras opções em todos os canais de TV aberta que disponibilizam esse catálogo diverso para quem quer matar a saudade dos seus produtos.

A novela ‘’TIETA’’ (1989) bateu recordes de acesso em apenas uma semana que foi colocada no GLOBOPLAY, assim como ‘’Mulheres de Areia’’ (1994), e mais recentemente ‘’Chocolate Com Pimenta’’ (2003). O sucesso dessas reprises se deve ao saudosismo dos telespectadores que estão cansados das novelas atuais, para alguns deles, ‘’novela boa são as de antigamente’’.

Além da plataforma, também é possível rever os folhetins no tradicional ‘’vale a pena ver de novo’’, no ‘’Canal Viva’’ que completou 11 anos em 2021, e algumas também estão na íntegra no YouTube. Mais qual o jeito certo de assistir TV? Hoje ninguém maia fica preso na frente dos aparelhos na sala de casa, todo mundo pode desopilar a mente com o que te faz bem ver nos celulares, nos smartphones, tablets e computadores.

Temos uma cultura noveleira enraizada em nossa criação, o que se passa lá, dita tendência no mundo todo. É um produto original que meche com as emoções dos brasileiros, no dia da exibição do último capítulo, o País para ver, é algo que prende a atenção das famílias. A trama do autor JEC ‘’Avenida Brasil’’ (2012) é um dos maiores sucessos até hoje, o seu tão aguardado final deu share de 100% de televisores ligados no desfecho de Nina, Carminha, Jorginho, e Tufão.

Quem ganha com essa gama de infinidade de tramas é o público, e esse é o futuro da televisão, tem para todos os gostos, a qualquer momento, em apenas um click.