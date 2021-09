Rennan Targino – TV

UM CELEIRO DE LENDAS: NESTA TERÇA ESTREIA ‘’A FAZENDA 13’’

Acabou a espera…. Nesta terça 14/09 ás 10:45h da noite estreia ‘’A FAZENDA 13’’, com nova apresentação, mais peões na disputa, e situações que prometem agitar a vida dos participantes, e do púbico ligados no reality 24 horas por dia.

A edição tem como grande surpresa uma mulher à frente do ‘’Celeiro de Lendas’’, slogan do programa em 2021, É ELAA! Adriane Galisteu depois de arrebentar no ‘’Power Couple Brasil’’ no primeiro semestre, foi anunciada com a titular do programa depois de três homens apresentando desde o início da atração em 2009. Todos os embates já previstos pela produção refletem na escolha do elenco que já está em pré-confinamento no hotel em Itapecerica da Serra desde o último dia 03.

Entre os nomes confirmados pela emissora estão: Nego do Borel, Mussunzinho, Mileide Mihaile, Victor Pecoraro, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano. No total de 21 celebridades. Todos animadíssimos com a possiblidade de ficarem milionários, além de futuros trabalhos na mídia com a exposição em rede nacional.

Tá Quente! Tá Fervendo! E o ‘’Fogo no Feno’’ está garantido antes mesmo da estreia, com a dinâmica do ‘’Paiol’’, espécie de ‘’Casa de Vidro’’ onde por meio de votação popular será definido o vigésimo primeiro peão a entrar na casa, serão quatro concorrendo a vaga.

O reality rural está afiadíssimo no quesito ‘’entretenimento de qualidade’’, e as turbinas já estão aquecidíssimas, já tem torcidas organizadas, e a quem aposte em nomes surpresas na revelação de quem realmente vai entrar com tudo de olho no grande prêmio de dois milhões de reais.