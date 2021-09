Rennan Targino – TV

É HOJE: ESTREIA ‘’DOMINGÃO COM HUCK’’

Vinte anos à frente do ‘’Caldeirão do Huck’’ nas tardes de sábado da Globo, o apresentador Luciano Huck, que está prestes a completar 50 anos de vida, estreia hoje (05) um novo programa, num novo dia, e um novo ciclo na sua trajetória profissional, o ‘’DOMINGÃO COM HUCK’’. Lu acaba de lançar um livro de título ‘’De Porta em Porta’’, onde conta passagens de sua carreira na televisão, e de sua vida pessoal, fatos marcantes ao longo dos anos no mercado publicitário.

Anteriormente, o apresentador que será a ‘’nova cara dos domingos’’ na TV aberta, foi cogitado como novo candidato a presidência da república, o que foi veemente negado pelo mesmo, apesar de simpatizar com questões políticas, em uma visão coletiva do povo.

Em recente entrevista ele disse: “Você não vai ler uma fala minha, em lugar nenhum, que eu falei que seria candidato a qualquer coisa, nunca. Estou no debate público, e vou continuar no debate público. Se você me perguntar a minha opinião sobre qualquer assunto, eu vou te dar. Nunca lancei uma candidatura.

Muito bem casado com a apresentadora Angélica, e pai de três filhos, ele preserva muito a família, principalmente depois do acidente aéreo que quase tirou a vida deles em 2015. Ele e a mãe de seus filhos começaram o romance nas gravações de um filme no qual ela era protagonista em 2004, e desde então estão juntos, e felizes.

Huck até hoje é lembrado por ter lançado dois ícones dos anos 90, ‘’Feiticeira, e Tiazinha’’, que abrilhantavam o extinto ‘’PROGRAMA H’’, na Rede Bandeirantes em 1996. E no ‘’Caldeirão’’ a assistente de palco ‘’Dani Bananinha’’ fez história nos quadros do vespertino durante o tempo que trabalhou ao lado dele. E agora vai acompanhá-lo na nova atração, já são vinte anos de parceria.

Sobre o novo desafio, ele relevou: ‘’Acredito que o Domingão é solar, divertido, bem-humorado, que celebra as coisas boas da vida. Ele quer resgatar esperança, juntar cacos, estou feliz com a decisão que tomei’’.

Luciano estreia hoje com a missão de levar alegria, entretenimento, e uma nova roupagem no horário nobre da televisão dominical. Seja bem-vindo Lu! SUCESSO!