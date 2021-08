Rennan Targino – TV

PRINCESA REBELDE: PILAR É DESTAQUE EM ‘’NOS TEMPOS DO IMPERADOR’’

Há quase um mês no ar, ‘’Nos Tempos do Imperador’’ já tem personagem roubando a cena em praticamente todos os capítulos exibidos até aqui. Trata-se da personagem feminina, forte, e destemida Pilar (Gabi Medvedovski), que logo na estreia fugiu de casa para realizar seu maior sonho: tonar-se médica… E é em busca deste objetivo que a mocinha das seis vive altos, e baixos numa sociedade machista, e nada liberal na trama de época tradicional.

Pilar vai na contramão das mulheres do período imperial, que eram criadas para casar, e ter filhos, ao mesmo tempo tem ideais pouco convencionais do regime, ela é a favor da abolição da escravatura, rejeitou um casamento arranjado pelo seu pai, e quer ser a primeira doutora do País, tudo isso marcado pelo amor proibido pelo escravo Jorge, que vira Samuel para fugir de seus inimigos.

Essa semana uma cena sofrida pela personagem causou bastante repercussão na internet por se tratar de um ‘’racismo reverso’’ que a aspirante a médica passou, sendo rejeitada pela ‘’Pequena África’’ simplesmente por ser de pele branca. As sequências com o terrível Tonico Rocha (Alexandre Nero) são de causar arrepios, a química entre os dois atores é ótima, e há quem torça para que vilão, e mocinha terminem juntos.

Totalmente gravado, o folhetim vem de constantes adiamentos devido a pandemia da COVID 19, e teve suas gravações a toque de caixa no ano passado, seguindo todos os protocolos de segurança.

Gabi é uma atriz completa: canta, dança, atua, interpreta, e em pouquíssimo tempo de carreira conquistou uma legião de fãs, seu futuro é promissor dentro da emissora.

A atriz vem do sucesso ‘’Malhação Viva a Diferença’’ (2017), e mais recentemente a continuação da novelinha na série ‘’As Five’’ (2020), que já tem segunda, e terceira temporada confirmada para o ano que vem.