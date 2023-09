Renda de Flamengo x São Paulo é a maior da história do futebol brasileiro, e leva vaias

CNN Brasil

A primeira partida da final da Copa do Brasil, entre Flamengo e São Paulo, que terminou em vitória do time paulista por 1 a 0, quebrou o recorde de maior renda bruta da história entre clubes no Brasil.

O dinheiro arrecadado com os 60.390 mil torcedores pagantes no Maracanã fez a partida atingir R$26.343.300 em faturamento.

Os valores impressionantes praticamente dobram a quantia do antigo detentor da marca. Em 2013, a final da Copa Libertadores entre Atlético-MG e Olimpia teve receita bruta de R$14.176.146,00, com público de 56.557 pagantes.

A marca atingida pela maioria flamenguista no Maracanã tem relação direta com o ticket médio para a grande final. Os ingressos para a decisão foram comercializados com preços variando entre R$400 e R$4.500, sendo o valor médio em R$391,14.

Vaias no Maracanã

O recorde, por isso, passou longe de agradar aos torcedores envolvidos. No momento em que o telão do Maracanã anunciou os valores obtidos, a torcida flamenguista aproveitou para vaiar o comunicado e direcionar protestos à diretoria e ao elenco que, aquela altura, já vinha sendo derrotado por 1 a 0.

No ranking, o Flamengo é o time com mais aparições entre as maiores rendas de clubes do país, sendo cinco jogos como mandante com receitas acima de R$8 milhões.