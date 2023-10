Renata Ribeiro: Ligações excessivas e o direito do consumidor

No mundo contemporâneo, a comunicação se tornou mais acessível do que nunca. Porém, essa praticidade trouxe consigo um fenômeno preocupante: as ligações excessivas realizadas por empresas de telemarketing e instituições bancárias diariamente.

Se torna perturbador a quantidade de ligações que são realizadas diariamente, sendo que muitas delas não passam de gravações e/ou cobranças indevidas.

Por isso, é importante discutir até que ponto essas práticas são legítimas e respeitam os direitos dos consumidores, pois a prática constante e desenfreada de ligações fere a privacidade e a tranquilidade do cidadão.

O telemarketing, quando realizado de maneira ética e respeitando as regulamentações vigentes, pode ser uma ferramenta valiosa para o comércio e para os consumidores. No entanto, quando ultrapassa os limites estabelecidos, transforma-se em uma prática intrusiva que fere os direitos do consumidor.

No tocante à cobrança de dívidas, o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor proíbe a exposição ao ridículo do cidadão, seja por constrangimento ou ameaça. Assim, com as cobranças por meio de ligações insistentes e sucessivas tem-se a prática de atos ilícitos e danosos, que abrem precedentes para a responsabilização.

E o que pode ser feito para amenizar ou resolver o problema?

Bloqueio de Chamadas: O consumidor pode cadastrar seu número em listas de bloqueio, impedindo o recebimento de ligações indesejadas.

Registro de Reclamação: O consumidor tem o direito de registrar formalmente sua insatisfação junto aos órgãos competentes, como a ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) e o PROCON. Além de se cadastrar no site: https://www.naomeperturbe.com.br/.

Ações Judiciais: Caso os procedimentos acima não se resolvam, é possível buscar amparo no judiciário, pleiteando indenização por danos morais causados pelas ligações excessivas.

Observação importante: Cada caso deverá ser avaliado, individualmente, antes de ser pleitear um valor indenizatório.

A disseminação das ligações excessivas por empresas de telemarketing e instituições bancárias impõe um desafio à proteção dos direitos do consumidor. No entanto, a legislação vigente oferece mecanismos eficazes para combater esse abuso e salvaguardar a privacidade e a dignidade dos cidadãos. Neste contexto, é crucial que autoridades, empresas e consumidores trabalhem em conjunto para estabelecer um equilíbrio entre as práticas comerciais e os direitos fundamentais de cada indivíduo, assegurando assim uma convivência mais justa e respeitosa no mundo dos negócios.

Assina: Renata Ribeiro – Advogada, Professora, Palestrante e Escritora.

Instagram:

@adv.renataribeiro