Renann Targino – TV

‘’É O BIG DOS BIGS’’: SISTER DESPONTA COMO FAVORITA!

A menos de um mês para a grande final, o BBB 21 (O Big dos Bigs) já tem seu favoritismo escancarado em todo o país. Só tem ela em tudo quanto é canto! É a paraibana Juliette Freire, que desde o começo da temporada vem num crescente de aceitação junto ao público nunca visto na história do reality, a sister arrematou a bagatela de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, e está praticamente com o prêmio na mão se depender de voto popular. Juliette tem uma trajetória linda de superação dentro, e fora do programa, e está cotada para ser enredo de uma escola de samba em 2022.

‘’QUANTO MAIS VIDA MELHOR’’: ANTONELLI NA TELINHA!

Em andamento de gravações com todos os protocolos de segurança, a Globo prepara suas tramas inéditas para o segundo semestre de 2021. E um dos folhetins que vai ocupar a faixa das sete será ‘’quanto mais vida melhor’’, que traz a história de amigos que sobrevivem a morte, e encontram o verdadeiro significado da vida ao longo da novela. A atriz Giovanna Antonelli que acabou de estrelar a série ‘’Filhas de Eva’’, é uma das protagonistas, e terá papel fundamental no decorrer da obra assinada por Mauro Wilson.

‘’REDE RAFAEL DE TELEVISÃO’’: ATOR ESTÁ NO AR EM TODAS AS NOVELAS!

Algo inédito aconteceu em plena pandemia! Onipresente, um ator de novelas está no ar em toda a grade tele dramatúrgica de uma emissora. Desde a última segunda (12), ele pode ser visto em quatro, das cinco novelas que a Globo exibe atualmente. Rafael que acabou de gravar os últimos capítulos de ‘’Salve-se Quem Puder’’, também está dando expediente nas reprises de ‘’TITITI’’, ‘’A Vida da Gente’’, e ‘’Império’’. Uma verdadeira overdose do galã que em 2021 celebra 14 anos de carreira.

‘’ROMANCE DE ESTRELAS’’: MARQUEZINE & ENZO JUNTINHOS.

Após vários rumores de um possível relacionamento, e inúmeros flagras de viagens com amigos em comum com registros nas redes sociais, finalmente o mais novo casal do mundo das celebridades assumiram o romance. Bruna Marquezine, e Enzo Celulari posaram juntinhos com direito a beijo, e tudo na praia para delírio dos fãs. O storys foi postado no perfil oficial da contratada da Netflix em homenagem ao ‘’dia do beijo’’, e depois de um tempão solteira, é a primeira vez que a musa compartilha algo da vida pessoal. Felicidades ao casal!

MALDADES EM VISTA: CAIO CASTRO SE PREPARA PARA VIVER ‘’VILÃO’’.

Após viver o boxeador Rock em ‘’A Dona do Pedaço’’(2019), o ator Caio Castro que estava cotado para apresentar o reality ‘’A Fazenda’’ na Record, e pode ser visto a tarde na reexibição de ‘’TITITI’’ (2010), negou que esteja na nova apresentação do programa, e se prepara para viver um novo personagem na trama de JEC em 2022 na Globo. Poderemos ver Caio na pele de um mal caráter que aprontará maldades ao lado de Sophie Charlotte, seu par romântico no início de sua carreira em ‘’Malhação’’ (2008), posteriormente os dois foram irmãos em ‘’Fina Estampa’’ (2011), que reprisou ano passado.