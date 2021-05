Renann Targino – TV

ATUAL TV: O QUE TEMOS DE OPÇÕES?

Estamos vivendo uma crise mundial de saúde pública, absolutamente tudo parou, e sobrou até para as emissoras de televisão, que desde o início da pandemia em 2020, teve que se reinventar mês a mês. É bem verdade que não há muito o que se fazer com as restrições que o País impõe para radicalizar o novo corona vírus. E a única forma, e opção de entretenimento dos brasileiros foi ficar em casa assistindo TV, seja no aparelho convencional, ou na tela de um celular.

Diariamente vemos propagandas, e anúncios nas mais varadas plataformas a fim de fisgar esse telespectador que está isolado a quase 1 ano e meio sedento por um pouco de alivio na cabeça, diante de uma fase tão pesada como esta…. Mais afinal de contas…. Quais as opções disponíveis até o momento, se tudo estacionou? Sim! Nós temos um cardápio variado, para todas as classes, e todos os gostos, estilos. Vem ver!

As novelas inéditas ficaram um pouco para trás, dando lugar a reprises constantes em todos os horários, bem como os filmes, e séries. O único respiro lúdico de verdade, e AO VIVO foram os reality shows, que ganharam força em todo o mundo, principalmente aqui no Brasil, prova disso são as votações recordes em todo o território nacional, o BBB 20 bateu uma marca histórica de mais de 1 bilhão de votos no ano passado.

Diante do atual cenário de caos que estamos vivendo, é preciso ter um olhar mais cauteloso sobre o que estamos consumindo, e o que nossa família está assistindo dentro de casa seja na TV, no celular, tablete, ou smartphone. O que passa na TV, influi diretamente no comportamento da sociedade, seja através de discussões em pauta, com assuntos relevantes, ou mesmo aquela boa ‘’conversa de calçada’’. Quem nunca?

Dados recentes comprovaram a eficácia das programações, que numa casadinha com as redes sociais, alavancaram seus produtos também fora da TV, através do streaming, pacotes com inúmeras opções enchem os olhos do público, e o bolso dos anunciantes. É A TV NO CELULAR!