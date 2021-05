Renann Targino – TV

É HORA DE VOLTAR: MARINA RUY BARBOSA QUER NOVOS DESAFIOS

Depois de duas reprises bem-sucedidas na Globo, a atriz Marina Ruy Barbosa programa sua volta a televisão depois de um hiato de quase três anos sem fazer novelas inéditas. Seu último trabalho foi como a jovem Luz Vidal de o ‘’O Sétimo Guardião’’ (2018). Marina recém se separou, e recentemente falou sobre novos desafios que podem pintar para ela na TV: ‘’Quero algo que me desafie profissionalmente, um papel totalmente diferente do que já fiz’’. A ruivinha mais amada da telinha é estrela de inúmeras campanhas publicitarias, e pode ser vista em horário nobre na pele da ninfeta Maris Isis em ‘’Império’’ (2014).

POWER COUPLE BRASIL: REALITY VOLTA COM TUDO

Sob o comando de Adriane Galisteu, e direção de Rodrigo Carelli, a nova edição do reality show de casais ‘’Power Couple Brasil’’ estreia no próximo domingo (09) na Record TV, em grande estilo, e cheio de expectativas da emissora para a nova temporada. A dinâmica segue a mesma de anos anteriores, recheada de provas, prêmios, e a temida DR, que elimina um casal por semana pelo voto popular, o que já gera torcidas na internet antes mesmo do programa ir ao ar. Todos os casais já foram anunciados antecipadamente essa semana, e o burburinho nas redes socais já começou. Com a lacuna deixada pelo ‘’BBB 21’’, o público já tem duas opções de entretenimento, o ‘’Power’’, e o ‘’No Limite’’, qual vocês preferem?

PESO DE OURO NA GLOBO, LARISSA MANOELA É A APOSTA DA TV EM 2022

Contratada da TV Globo a mais de um ano, após quase 10 anos brilhando no SBT, a atriz Larissa Manoela segue em stand by na novela de época que estava programada para sua grande estreia na emissora da barra funda devido a paralisação dos estúdios por causa da pandemia da Covid-19. E enquanto não retoma o projeto, a estrela teen segue fazendo um tour pelos programas da casa, no último domingo entrevistou o fenômeno musical ‘’Now United’’ no ‘’Fantástico’’, e esteve recentemente no ‘’Altas Horas’’. Em 2022 Larissa será a protagonista de ‘’Além da Ilusão’’, fazendo par romântico com Rafa Vitti.

VERDADES SECRETAS 2: ELENCO COMEÇA A GRAVAR NOVA TEMPORADA

Anunciada em 2020, e adiada para 2021, a continuação de ‘’Verdades Secretas’’ começou a ganhar forma no início dessa semana, com o pontapé oficial das gravações nos Estúdios Globo. Parte dos protagonistas, entre eles: Camila Queiroz, Ágata Moreira, e Rômulo Estrela foram os primeiros a entrarem definitivamente no clima dos personagens, que nessa nova leva de capítulos promete fortes emoções ao público… com pitadas de suspense, emoção, e muita sensualidade em cena. No novo perfil da titular do folhetim, Angel (Camila Queiroz) reaparece fazendo novamente o polêmico ‘’book rosa’’, e sendo investigada pela morte do padrasto Alex (Rodrigo Lombardi).

‘’A FAZENDA 13’’: SEM APRESENTADOR DEFINIDO, NOMES PIPOCAM NA MÍDIA.

Com data definida para setembro, o segundo semestre da Record TV promete ser agitado demais, com produtos de sucesso no ar como o ‘’Power Couple Brasil’’, ‘’Canta Comigo’’, e ‘’Dancing Brasil’’. O maior reality da emissora dos Macêdo é sem dúvida o fenômeno ‘’A Fazenda’’, que chega a sua décima terceira edição pela primeira vez sem um apresentador oficial desde sua estreia lá em 2009. Titular a parte, alguns nomes de celebridades para compor o elenco de peões estão surgindo a todo momento, com várias listas de desejos dos telespectadores, entre eles: MC Gui, Cintia Cruz, Felipe Prior, e Tati Quebra Barraco. O prêmio final continua sendo de 2 milhões de reais para o grande vencedor.