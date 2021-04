Renann Targino – TV

‘’NO LIMITE’’: EX-BBS VÃO AO EXTREMO EM REESTREIA DE REALITY

Tendo sua reestreia confirmada para 11 de maio, uma semana após o término do ‘’BBB 21’’, o reality ‘’NO LIMITE’’, pioneiro dos moldes de confinamento nos anos 2000, volta a programação da TV GLOBO com uma novidade que promete esquentar os desafios do programa: um elenco inédito composto somente com EX-BBBS. Os Brothers já estão no confinamento em hotel isolados para testes da Covid-19. E há quem diga que o elenco escolhido pelo diretor Boninho será o grande trunfo para segurar a audiência da casa mais vigiada do Brasil. A apresentação é de André Marques, e promete fortes emoções! Sites especializados garantem pelo menos três participantes selecionados: Paula Amorim (BBB 18) Kaysar Dadour (BBB 18) e Anamara (BBB 10/13).

HUMOR NO VIVA: ‘’DA COR DO PECADO’’ ESTÁ DE VOLTA Á TV

17 anos após a sua exibição original (2004), ‘’Da Cor do Pecado’’ está de volta à TV desde a última segunda (19) pelo canal ‘’V I V A’’. O folhetim está em sua terceira reprise, e sempre que volta ao ar é sucesso de audiência garantido. As aventuras de Paco e Apolo, e o amor pela protagonista Preta, sobrevivendo as maldades da vilã Bárbara dão o tempero da trama de JEC. Outro núcleo bastante querido pelo público, é o da família Sardinha que tem a matriarca Mamuska como defensora dos cinco filhotes lutadores. Em tempos difíceis como este, a escolha de uma obra leve, e com boas doses de humor, foi escolha certeira para o deleite dos telespectadores saudosos.

TRIO DAS FIVE: MENINAS SE REENCONTRAM NO HORÁRIO DAS 6

Keyla, Benê, e Ellen juntas novamente? É isso mesmo gente! Só que numa novela de época… A próxima das 6! Parte das protagonistas de ‘’Malhação Viva a Diferença’’ (2017), e ‘’As Five’’ (2020), voltarão a contracenar numa obra aberta na TV. ‘’Nos Tempos do Imperador’’ (2021) tem setembro como data prevista de estreia, substituindo ‘’A Vida da Gente’’ (2011). Gabriela Medvedovski, Daphne Bozaski, e Heslayne Vieira estão numa alegria só com mais essa oportunidade de se reencontrarem em cena, o trio tem intimidade dentro, e fora dos set de gravações, e o clima nos bastidores é de puro entrosamento entre as best friends.

GIL DO VIGOR: BROTHER DISPARA NAS PESQUISAS, E DEVE CHEGAR A FINAL

Contagem regressiva para a grande final do ‘’BBB 21’’, e o participante Gilberto, mais conhecido como ‘’Gil do Vigor’’ é nome dado como certo na grande final do programa marcado para o dia 04 de maio. Gil é muito popular na internet, e junto de Juliete, conquistou o Brasil com suas tiradas engraçadas durante o reality. Gilberto coleciona algumas desavenças na casa, e também alianças que se desfizeram ao longo dos 100 dias de confinamento, e mesmo com todas as polêmicas se manteve forte a cada paredão, tendo a felicidade de ganhar um carro 0km durante uma de suas lideranças, além de vários prêmios em dinheiro.

DOS PALCOS, PRA TELINHA: LUAN SANTANA PODE ESTÁ NO REMAKE DE ‘’PANTANAL’’

Ainda em trabalhos iniciais, e formação de elenco oficial, um nome bastante ventilado pela mídia para compor o enredo do remake da novela ‘’Pantanal’’ (1990) é o do cantor sertanejo Luan Santana, que acumula várias participações em folhetins como ele mesmo, e um personagem no último capitulo de ‘’Rock Story’’ (2016). Luan adota o estilo caipira a tempos, e é fã de moda de viola, que compõe o clima da trama. Sua participação seria um charme a mais na telinha, que está sendo adaptado pelo neto do autor Benedito Ruy Barbosa. Será que teremos a protagonista Juma Marruá ouvindo as canções do astro? Vamos aguardar…