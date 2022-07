REMINISCÊNCIAS: Dinheiro no Brasil, Suas Origens

Wilson Bezerra de Moura

A capacidade que tem a história de registrar, narrar e dissertar os fatos por ela notados, é incomensurável, e os acontecimentos transposto o tempo são a prova.

Quando do descobrimento das terras brasileiras, um exemplo como nosso, os melhores momentos foram marcantes características históricas reveladas na vida política. Enquanto esta foi descobrindo outros fatores determinantes no decorrer do desenvolvimento, outras descobertas de comercialização do pau-brasil, o primeiro marco da economia nos elementares momentos da descoberta, enquanto outros valorosos trâmites foram descobertos, com possiblidade de aumento da balança comercial.

De princípio o pau-brasil foi a primeira fonte de produção e renda que, embora mal empregada, serviu de riquezas para muitos, até chegar o tempo de outras fontes serem exploradas como economia nacional.

Com a transação dessa madeira houve o despertar de sentimentos de nova visão social, política, principalmente a economia favorecendo o desenvolvimento da nova sociedade. As primeiras expedições que chegaram em terras brasileiras trouxeram diferentes moedas, que despertaram o conhecimento como interesse pela nova forma de moeda cunhada, e tudo aconteceu a partir do ano de 1560, quando de expedições portuguesas e espanholas foram aos poucos implantadas nos núcleos. Com Dom João IV, prata trabalhada, tostão, época de Dom Manuel, cunhada de cobre, estas foram dinheiros introduzidos nos núcleos brasileiros, que fizeram desenvolver atividades comerciais, promovendo o crescimento das transações comerciais.

Das moedas primitivas que mais duraram, por 139 anos, foram as Patacas, fabricadas de prata. Na medida do tempo o dinheiro começou a ser fabricado no Brasil, no ano de 1694, por Dom Pedro II, rei de Portugal.

Estabeleceram-se que todas as moedas de Ouro e Prata fabricadas na Bahia deveriam ser guardas na Casa da Moeda, ao transformarem-se em moeda comercial, o que fez com que a Casa da Moeda de princípio, em 1699, fosse transferida para o Rio de Janeiro e logo fosse transferida para Pernambuco e finalmente transferida para o Rio de Janeiro em 1703. Atualmente conserva-se o poder central da Casa da Moeda na cidade central do poder político, na capital da República Nacional.