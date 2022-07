REMINISCENCIAS – DELMIRO GOUVEIA

Wilson Bezerra de Moura

A História, entre as ciências dominantes, tem o privilégio de marcar os principais acontecimentos da humanidade no tempo. Mesmo pós falecimento permanecem os significativos registros que transpõem a estação.

Sua importância é significativa, porque grava as marcas de tudo quanto foi criado, mantido, quando e como se deu. Como sempre ela é testemunha de fatos ocorridos.

Revendo tais acontecimentos históricos no passado, nos deparamos com uma figura como Delmiro Gouveia, que teve uma vida trilhada no progresso industrial.

Gouveia, um cearense nascido em 05.07.1863, que se fez presente na vida industrial e comercial de Mossoró em companhia de outras figuras de destaque naquela época.

Tudo aconteceu quando, de uma viagem ao Recife, alguns industriais de Mossoró, entre estes Miguel Faustino do Monte, por sinal também cearense mas estabelecido em Mossoró, Alexandre de Souza Nogueira, da família Camboa, de projeção na vida econômica e política mossoroense, os quais, numa dessas viagens ao Recife, encontraram-se com Delmiro Gouveia, apresentados a este pelo comerciante Alexandre Nogueira, que se fazia acompanhar do padre Manoel de Almeida Barreto, formulou convite ao senhor Delmiro Gouveia para ele se integrar à equipe industrial e comercial de Mossoró e ele de pronto aceitou o convite.

Delmiro Gouveia, ao aceitar a proposta de Alexandre Nogueira, intermediando Miguel Faustino do Monte, propôs Delmiro em contrapartida tornar-se sócio da Salina Jurema. Antes que isso acontecesse, trabalhou Delmiro como vendedor e comprador de pele, couro e outros produtos considerados, na época, de grande valor comercial, interno e externo na balança econômica da região.

O desenvolvimento industrial de Delmiro Gouveia veio a se desenvolver quando de sua participação efetiva como sócio da Salina Jurema, daí se tornando legítimo empresário de grande progresso de nome nacional e internacional. Ao falecer, em 10.10.1917, deixou um legado de importante significação empresarial.