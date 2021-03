Remessa com mais de 66 mil doses de vacinas deverá chegar hoje ao Rio Grande do Norte

O Estado do Rio Grande do Norte receberá deverá receber nesta sexta-feira (26), novo lote de 66,1 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Estão previstas as chegadas de 48,2 mil doses da CoronaVac e outras 17,9 mil de Oxford/AstraZeneca.

A previsão de chegada dos imunizantes ao Aeroporto de Natal é por volta das 15h20, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) e da superintendência do Ministério da Saúde no Rio Grande do Norte.

No último sábado, dia 20, o Estado recebeu uma remessa com 81,7 mil doses, sendo 16,5 mil da Oxford/AstraZeneca e 65,2 mil vacinas da CoronaVac totalizando até o fechamento desta matéria (às 11h), um total de 470.540 doses recebidas pelo Estado, segundo dados do portal RN + Vacina.

Acompanhe aqui dados sobre a vacinação no Estado:

https://rnmaisvacina.lais.ufrn.br/transparencia/vacinacao/