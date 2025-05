Reivindicação de 30 anos, ligação da BR-101 à RN-064 será pavimentada

Reivindicação de 30 anos da população do município de Rio do Fogo e municípios vizinhos, a estrada de acesso à Lagoa da Cotia, que liga a BR-101 à RN-064, estará totalmente asfaltada até o próximo mês de dezembro. Para isto, a governadora Fátima Bezerra assinou ordem de serviço na manhã desta sexta-feira (30).

O ato de assinatura aconteceu no entroncamento da RN-064 com o acesso à Lagoa da Cotia (Km 66, sentido sul-norte). A rodovia tem 3,4 quilômetros de extensão e vai receber investimento de R$ 7,9 milhões com recursos próprios do Governo do Estado e prazo de 180 dias para ser concluída.