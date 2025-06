Reitora da UERN é recebida por Alckmin em Brasília

A reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) e presidente da Associação Brasileira de Reitoras e Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), Cicília Maia, foi recebida na manhã desta quarta-feira (4), pelo presidente em exercício da República, Geraldo Alckmin. Ela estava acompanhada das reitoras Nara Fortes, da Universidade de Taubaté (Unitau) e vice-presidente da Abruem; Amali de Angelis, da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Simone Benck, da Universidade do Distrito Federal (UnDF).

Durante a reunião, a Abruem entregou oficialmente o convite para o Fórum Nacional da entidade, que acontecerá em Brasília entre os dias 12 e 15 de agosto. Também foi entregue um ofício solicitando a criação de um grupo de trabalho interministerial com o objetivo de discutir o papel das instituições estaduais e municipais no Sistema Nacional de Educação Superior. O documento propõe ainda a criação de mecanismos formais de inclusão, fomento e pactuação federativa, promovendo uma ação cooperada entre os entes municipal, estadual e federal.

A reitora Cicilia Maia destacou a relevância das 46 universidades estaduais e municipais afiliadas à Abruem enquanto agentes de desenvolvimento em seus estados e municípios, e consequentemente no cenário nacional, e colocou a entidade à disposição do desenvolvimento do Brasil.

A presidente ainda reforçou a relevância dessas instituições no contexto da construção do novo Plano Nacional de Educação (PNE). “As universidades estaduais e municipais estão presentes em todas as regiões do país, principalmente no interior, e podem contribuir de forma decisiva para o avanço da educação pública e de qualidade no Brasil”, afirmou.

Na ocasião, o presidente em exercício, que é egresso da Unitau, reconheceu a importância da Abruem e das instituições que a compõem. “Se não fosse a existência de uma universidade municipal no interior de São Paulo, eu não teria cursado Medicina. É preciso valorizar a capilaridade dessas universidades e o papel que desempenham nos territórios onde atuam”, afirmou o presidente em exercício.

Como encaminhamento, Alckmin se comprometeu a articular junto aos ministros da Educação, Camilo Santana e do Desenvolvimento industrial, Inovação, Comércio e Serviços, Uallace Moreira, para ampliar o diálogo com as universidades estaduais e municipais, potencializando sua atuação em políticas públicas e estratégias de desenvolvimento regional.