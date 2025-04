Reitor da Ufersa assina contrato para retomada das obras do Parque Tecnológico

O reitor da Universidade Federal Rural do Semi-Árido, professor Rodrigo Codes, assinou junto com a representação da empresa JZR Construções, o contrato para retomada das obras de construção do Parque de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do Semiárido, em ato no Gabinete da Reitoria, seguido de uma vistoria técnica ao prédio situado na Avenida Jorge Coelho de Andrade.

Depois de atravessar anos com as obras abandonadas, a nova fase de edificação e urbanização está orçada no valor total de R$ 6.239.750,00 e com previsão para conclusão em, aproximadamente, 3 anos.

Esse montante será financiado pelo Novo PAC, programa do Governo Federal para expansão e consolidação da Rede Federal de Universidades, e que contemplou instituições de todos os estados do Brasil. Na avaliação do reitor Codes, o momento é um marco no fomento à inovação e ao empreendedorismo na região semiárida.

“Este será o maior espaço de inovação do interior do Rio Grande do Norte e que irá trazer um grande impacto para todas as cadeias produtivas, tais quais a fruticultura, o setor salineiro, energias, serviços e o setor industrial. Toda essa potencialidade vai contar com a expertise da universidade por meio de suas pesquisas, além das parcerias com Governos, setor privado e sociedade civil. O Parque Tecnológico da Ufersa será um impulsionador de desenvolvimento do Rio Grande do Norte”.

O Parque Tecnológico da Ufersa irá ocupar cerca de 3 mil metros quadrados de área construída, consolidando-se em um grande complexo para agregar salas de coworking, salas para startups, para empresas residentes, laboratórios para o desenvolvimento de prototipagem, spin-off corporativo, incubadoras, ilhas tecnológicas, além de salas administrativas, auditórios e a sede do Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT/Ufersa.

O professor Fabrício Cavalcanti, diretor do NIT/Ufersa, explica que o novo equipamento integra uma política estratégica adotada pela gestão da Ufersa para fortalecer a inovação. “A universidade tem sua missão pautada no tripé do ensino, pesquisa e extensão. Estamos agregando também a inovação como uma prioridade indissociável para o crescimento da universidade e, principalmente, como contribuição para o desenvolvimento econômico e social da nossa região”.